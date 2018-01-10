Macron adına e-posta hesabı açan 2 kişi yargılanacak

Söz konusu e-postalarda, 'Bana oy vermemeniz için 10 iyi neden' başlığı ile Macron'a oy verilmemesi çağrısı yapıldı.
YALAN HABER VE PROPAGANDAYA KARŞI YASA ÇIKARILACAK
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar internet üzerinden yalan haber ve propagandaya karşı yasa çıkarılacağını açıklamıştı. Son dönemde başta internet olmak üzere, basında yalan haber ve propaganda amaçlı yayınların arttığına işaret eden Macron, bununla mücadele etmek için atağa geçeceklerini duyurmuştu.
Macron, yalan haberin yayılması durumunda konunun yargıya taşınacağını, ilgili haberin silinmesi, kullanıcının üyeliğinin askıya alınması veya ilgili siteye erişimin engellenmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini kaydetmişti.
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