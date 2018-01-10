Macron adına e-posta hesabı açan 2 kişi yargılanacak

© AFP 2017/ Francois Guillot Macron'un partisinin genç sözcüsü, öğrenciyken paylaştığı mesajlar nedeniyle istifa etti

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde iki kişinin Macron adına açtığı bir e-posta hesabından propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Macron tarafından söz konusu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın başlattığı soruşturma sonrasında 32 ve 38 yaşlarındaki iki kişi, 'kimlik hırsızlığı' ve 'başkalarının kişisel bilgilerini çalma' suçlarından 14 Mart'ta yargılanacak.

Söz konusu e-postalarda, 'Bana oy vermemeniz için 10 iyi neden' başlığı ile Macron'a oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

YALAN HABER VE PROPAGANDAYA KARŞI YASA ÇIKARILACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar internet üzerinden yalan haber ve propagandaya karşı yasa çıkarılacağını açıklamıştı. Son dönemde başta internet olmak üzere, basında yalan haber ve propaganda amaçlı yayınların arttığına işaret eden Macron, bununla mücadele etmek için atağa geçeceklerini duyurmuştu.

Macron, yalan haberin yayılması durumunda konunun yargıya taşınacağını, ilgili haberin silinmesi, kullanıcının üyeliğinin askıya alınması veya ilgili siteye erişimin engellenmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini kaydetmişti.