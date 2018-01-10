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    In this Aug. 23, 2007 file photo, a sign marks the entrance to a gender neutral restroom at the University of Vermont in Burlington, Vt.

    İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmeyecek

    © AP Photo/ Toby Talbot, File
    Avrupa
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    İngiltere’nin Altrincham kentindeki Kız Gramer Okulu’nda görevli öğretmenlere, trans bireyleri incitmemek için kız öğrencilere 'kız' olarak hitap etmeleri yasaklandı.

    İngiltere
    © Sputnik/ Vladimir Pesnya
    Trans öğrencisine 'kız' dediği için görevden uzaklaştırıldı
    Daily Mail gazetesinin aktardığına göre okul müdürü Stephanie Gill, öğrenci velilerine gönderdiği mektupta, okulun cinsiyet kimliklerini sorgulayan veya kendilerini kızlarla özdeş tutmayan öğrencilerin karşılaştıkları zorluklara tepki verdiğini, görevli öğretmenlere, öğrencilerle iletişim kurarken ‘öğrenci’ sözcüğünü kullanma yönünde talimat verildiğini yazdı.

    Haberde, bunun yanında okulun adından ‘kız’ sözcüğünün çıkarılmayacağı ifade edildi.

    Daily Mail’in verilerine göre bazı vatandaşlar, yeni uygulamaya tepki gösterdi.

    'ŞAKA OLUP OLMADIĞINDAN EMİN OLAMADIM'

    Okul idaresinden gelen mektubu okuyan bir veli, “Mektubu açtığımda bunun bir şaka olup olmadığından emin değildim. Bu bana pek normal bir şey gibi gelmedi” diye konuştu.

    Kentin sakinlerinden biriyse, “Bu saçmalık. İnsanların görüşlerine saygı duymamız gereken bir zamanda yaşıyoruz ve eğer biri, cinsiyeti ya da cinselliği ile ilgili sorun yaşıyorsa, bunu anlamalıyız. Fakat kızlara kız denmeli” ifadelerini kullandı.

    Campaign for Real Education inisiyatif grubundan Chris McGovern ise, konuyla ilgili açıklamasında, "Mesaj güzel, fakat cinsiyet kimlikleriyle sorunları olan çocuklara karşı, onlara uyum sağlamak için İngilizce dilini değiştirmeden, saygılı davranmalı” dedi.

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    Etiketler:
    Trans birey, kız çocuğu, Öğrenci, cinsiyet, Altrincham, İngiltere
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