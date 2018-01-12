Yunanistan’da bazı meslek grupları greve gidiyor

Protestoya katılacak meslek birimleri hükümetin temel haklardan olan grev hakkının engelleneceği görüşünde. Zira torba yasanın kabul edilmesi halinde greve gitmek için meslek kuruluşları üyelerinin yüzde 50’sinin desteğinin alınması gerekecek.
Bu bağlamda grev nedeniyle bugün metro, troleybüs ve tramvaylar çalışmayacak. Otobüs şoförleri odası ise greve katılıp katılmayacağıyla ilgili bugün karar alacak.
Greve katılacak Yunanistan Denizciler Federasyonu da 24 saat boyunca adalara vapur seferlerinin durdurulacağını ve greve katılmanın zorunlu olduğunu duyurdu.
ACİL HASTALARA BAKILACAK
Doktorlarsa bugün yalnızca acil hastalara bakacak.
Öte yandan Atina’da torba yasanın onaylanacağı pazartesi günü de protestolar bekleniyor. Devlet memurları ve özel kurum çalışanları pazartesi günü greve gidecek.
Yunanistan parlamentosu önünde de miting düzenlenmesi planlanıyor.
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