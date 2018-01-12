Yunanistan’da bazı meslek grupları greve gidiyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da toplu taşıma araçları çalışanları, denizciler ve doktorlar hükümetin onaylayacağı yeni torba yasayı protesto etmek için bugün greve gidecek.

© AP Photo/ Thanassis Stavrakis Yunanistan'da denizci grevi: Seferler 48 saat boyunca duracak

Yunanistan parlamentosu pazartesi günü AB ve IMF’den kreditörlerle mutabık kalınan üçüncü reform programının uygulanmasına yönelik yeni torba yasayı oylayacak. Grev hakkını kısıtlayacak ve borçluların ev satışına yönelik açık arttırma uygulamalarını genişletecek torba yasayı protesto için Atina’da toplu taşıma araçları çalışanları, denizciler ve doktorlar bugün greve gitmeye hazırlanıyor.

Protestoya katılacak meslek birimleri hükümetin temel haklardan olan grev hakkının engelleneceği görüşünde. Zira torba yasanın kabul edilmesi halinde greve gitmek için meslek kuruluşları üyelerinin yüzde 50’sinin desteğinin alınması gerekecek.

Bu bağlamda grev nedeniyle bugün metro, troleybüs ve tramvaylar çalışmayacak. Otobüs şoförleri odası ise greve katılıp katılmayacağıyla ilgili bugün karar alacak.

Greve katılacak Yunanistan Denizciler Federasyonu da 24 saat boyunca adalara vapur seferlerinin durdurulacağını ve greve katılmanın zorunlu olduğunu duyurdu.

ACİL HASTALARA BAKILACAK

Doktorlarsa bugün yalnızca acil hastalara bakacak.

Öte yandan Atina’da torba yasanın onaylanacağı pazartesi günü de protestolar bekleniyor. Devlet memurları ve özel kurum çalışanları pazartesi günü greve gidecek.

Yunanistan parlamentosu önünde de miting düzenlenmesi planlanıyor.