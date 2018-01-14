AB'nin Rusya politikasını eleştiren Orban: Verimli ilişki kurma zamanı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Rusya konusunda güç gösterisi yapmanın yanında işbirliğine de hazır olması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesini güçlendirmeyi ve tekrar küresel oyuncu yapmayı başardığını dile getiren Orban, "Şimdi Moskova ile verimli ilişkileri kurma zamanı. Avrupa ülkeleri gücünü de sergilemeli, işbirliğine de hazır olmalı. Ancak AB sadece ilk maddeye önem veriyor" ifadelerini kullandı.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Macar lider, "Avrupa’nın Rusya politikası kötü, çünkü fazla tek taraflı" dedi.

Orban, diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyasla Macaristan’ın AB’nin kararları üzerinde 'koşullu etkiye' sahip olduğunun da altını çizdi.