AB'nin Rusya politikasını eleştiren Orban: Verimli ilişki kurma zamanı

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Macar lider, "Avrupa’nın Rusya politikası kötü, çünkü fazla tek taraflı" dedi.
Orban, diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyasla Macaristan’ın AB’nin kararları üzerinde 'koşullu etkiye' sahip olduğunun da altını çizdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Rusya konusunda güç gösterisi yapmanın yanında işbirliğine de hazır olması gerektiğini belirtti.
Welt am Sonntag gazetesine konuşan Macar lider, "Avrupa’nın Rusya politikası kötü, çünkü fazla tek taraflı" dedi.
Orban, diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyasla Macaristan’ın AB’nin kararları üzerinde 'koşullu etkiye' sahip olduğunun da altını çizdi.
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