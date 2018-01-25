Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu

© AFP 2018/ TOBIAS SCHWARZ Alman Sol Parti: Askerlerimiz Konya'dan çekilsin

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığını gösteren fotoğraflar Almanya'yı karıştırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, iki hafta önce Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu. Ama Der Spiegel dergisinin haber sitesine göre kamuoyunun tepkileri ve hem iktidardan hem muhalafetten siyasilerin eleştirileri üzerine Başbakan Angela Merkel ile Gabriel, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurma kararı aldı.

GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN BIRAKILMASI PAZARLIKLARI

Ankara, 2017 baharından beri Alman üretimi tankların Rheinmetall firması tarafından modernize edilmesini talep ediyordu. Berlin de bu projeyi Türkiye'deki tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sağlayacak Ankara ile yakınlaşma adımlarından biri olarak görüyordu.

ÇAVUŞOĞLU: ASKIYA ALMA YA DA İPTAL YOK

Çavuşoğlu ise Der Spiegel'in haberiyle ilgili sorular üzerine ''Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok'' dedi.

'TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATIYLA İLGİLİ KARAR YENİ HÜKÜMETİN'

Ama Almanya'da 24 Eylül seçiminden beri koalisyon hükümeti kurulmaya çalışılırken görevdeki hükümetin Afrin'e operasyon yapan NATO müttefikine kritik silahların ihracatıyla ilgili artık karar almayacağı belirtildi.

CDU lideri Merkel ile SPD'li Gabriel, Türkiye'nin Leopard taleplerine dair nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

© AP Photo/ Vano Shlamov Almanya'dan kriz bölgelerine silah satışında rekor

Almanya Dışişleri Bakanı, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı 'çok endişeli' olduğunu vurguladı.

Mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu iddia eden Gabriel, kritik kararların yeni hükümeti beklemesi konusunda görevdeki hükümetin hemfikir olduğunu belirtti.

'YPG BERLİN İÇİN MÜTTEFİK'

Der Spiegel, Ankara'dan farklı olarak, ABD gibi Almanya'nın da PYD/YPG'yi IŞİD'le savaşta müttefik olarak gördüğünü yazdı.

'ERDOĞAN'A YANLIŞ SİNYAL'

Haber sitesi, Alman hükümetinin içinden de ''Suriyeli Kürtlere saldırı başlatmışken Alman üretimi tankların modernize edilmesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanlış sinyal gönderir'' uyarılarının yükseldiğini, Merkel'in bunları kaale almak zorunda kaldığını aktardı.