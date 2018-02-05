Eski Hollanda Dışişleri Bakanı: Ruslarla ve Türklerle aramız iyi değil, bu yalnızlaşmaya doğru gider

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, "Türklere ihtiyacımız var. Ruslar ve Türklerle aramız iyi değil. İngilizlerle de Brexit yüzünden iyi değiliz. Belli bir süreden sonra bu yalnızlaşmaya doğru gider" yorumunu yaptı.

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nde (AB) sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

'DIŞARIDAN BİRİSİ İKİ ÜLKEYİ MASA BAŞINA GETİRMELİ'

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre, 2003-2007 yılları arasında Hollanda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ben Bot, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ya da AB gibi dışardan birisinin iki ülkeyi tekrar masa başına getirmesi gerektiğini savundu.

© AFP 2018/ YASIN AKGUL Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini resmen çekti

Bot, "AB'de sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez. Ne olursa olsun Hollanda-Türkiye ilişkisi önemlidir. Türklere ihtiyacımız var. Ruslar ve Türklerle aramız iyi değil. İngilizlerle de Brexit yüzünden iyi değiliz. Belli bir süreden sonra bu yalnızlaşmaya doğru gider" dedi.

Bot, Hollanda'nın büyükelçiyi geri çekmesini anlayabildiğini ancak Türkiye'nin özür ısrarının kabul edilemez olduğunu iddia etti.