Eski Hollanda Dışişleri Bakanı: Ruslarla ve Türklerle aramız iyi değil, bu yalnızlaşmaya doğru gider

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nde (AB) sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez" ifadesini kullandı.
'DIŞARIDAN BİRİSİ İKİ ÜLKEYİ MASA BAŞINA GETİRMELİ'
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre, 2003-2007 yılları arasında Hollanda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ben Bot, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ya da AB gibi dışardan birisinin iki ülkeyi tekrar masa başına getirmesi gerektiğini savundu.
Bot, Hollanda'nın büyükelçiyi geri çekmesini anlayabildiğini ancak Türkiye'nin özür ısrarının kabul edilemez olduğunu iddia etti.
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