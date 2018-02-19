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    Alman askeri

    Alman ordusu, NATO'daki görevlerini yerine getirmek için yeterli teçhizata sahip değil

    © REUTERS/ Ints Kalnins
    Avrupa
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    Alman ordusunun hızlı tepki gücü kurulması çerçevesinde NATO nezdindeki görevlerini yerine getirmek için yeterli kurşun geçirmez yeleğe, kışlık üniformalara ve çadırlara sahip olmadığı belirtildi.

    Alman ordusu, 2019 yılı başında 'Mızrak Ucu' (Speerspitze) adlı yüksek hazırlıklı uluslararası harekat grubunun kuruluşunda belirleyici rol üstlenecek. NATO'nun bu projesi, 48-72 saat içinde dünyanın herhangi bir noktasında operasyon düzenleyebilecek, 5 bin askerden oluşan yüksek hazırlıklı uluslararası harekat grubu kurulmasını öngörüyor.

    '2021 YILINA KADAR SÜRECEK EKSİKLİK GÖZLENİYOR'

    NATO'daki Alman askerleri
    © AP Photo/ Massoud Hossaini
    Die Welt: Alman ordusu, NATO'daki görevlerini yerine getirebilecek durumda değil
    Ancak Rheinische Post'un Almanya Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeye dayandırdığı haberine göre Alman ordusunda, harekat sırasında konuşlanma bakımından en azından 2021 yılına kadar muharebe gereçleri eksikliği gözleniyor.

    "2018-2020 yıllarında askerlerin konuşlanması için 10.282 teçhizata ihtiyaç duyulacak. Alman ordusunun envanterindeyse 2.500 teçhizat bulunuyor" diye yazan Rheinische Post, ordunun kışlık üniforma, çadır ve kurşun geçirmez yelek eksikliği yaşadığının da altını çizdi.

    Raporda, Alman ordusunda Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) için 2018 ila 2020 yılları arasında 10 bini aşkın "yerleşim birimi" ihtiyacı olduğu kaydedildi. Bunlardan şu anda yalnızca 2 bin 500 tane mevcut olduğu ve bunların "amaca uygun olmadığı" vurgulandı. Raporda, balistik koruyucu yelek ve kışlık askeri giysi konusunda da "ekipman eksikliği" olduğu belirtildi.

    DİE WELT, TANK VE UÇAK EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

    Geçen hafta Die Welt'te yer alan haberde, Alman ordusunun NATO nezdindeki görevleri yerine getirmek için yeterli tanka ve uçağa sahip olmadığı belirtilmişti.

    Gazete, Alman ordusunun yeterli gece görüş cihazına, bomba atara, yardımcı ulaştırma araçlarına, çadıra, kışlık üniformaya ve çelik yeleğe sahip olmadığını da kaydetmişti.

    SİYASETÇİLERDEN SERT TEPKİ

    Airbus A400M askeri kargo uçağı
    © REUTERS/ Marcelo del Pozo
    'Alman ordusu, Airbus A400M üretimindeki problemleri yıllarca gizledi'
    DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman milletvekilleri duruma sert tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu güvenlik ve savunma politikası sözcüsü Fritz Felgentreu, özellikle de ordunun NATO'yu ilgilendiren önemli bölümlerinde böylesine bir arz açığı mevcut olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) güvenlik politikası sözcüsü Florian Hahn da koalisyon anlaşmasında ifade edildiği üzere maddi açıkların kapatılması çağrısı yaptı.

    'NATO MÜTTEFİKLERİ KARŞISINDA UTANÇ VERİCİ'

    Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, askerlerin böyle bir durumda olmasının bir skandal olduğunu belirterek bunun "NATO müttefikleri karşısında utanç verici" olduğunu söyledi. "Koruyucu yelek ve kışlık giysi gibi temel ekipmanın eksik olması Alman ordusunun zaman içerisinde bütçe kesintileriyle ne kadar acınası bir noktaya getirildiğini gösteriyor" şeklinde konuşan Dr. Strack-Zimmermann, bir sonraki savunma komisyonu toplantısında partisinin konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturulmasını isteyeceğini belirtti.

    'TATMİN EDİCİ DEĞİL'

    NATO'daki Alman askerleri
    © AP Photo/ Massoud Hossaini
    'Alman ordusu ölüm döşeğinde'
    Alman Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Alman ordusunun savaşa hazırlık seviyesinin "genel olarak tatmin edici olmadığını" kabul etti. Sözcü, buna rağmen belirleyici olan faktörün konuşlanmaların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği olduğunu belirtti.

    Die Welt gazetesinin geçen hafta yayınlanan bir haberinde, ordunun NATO'ya taahhütlerini yerine getirme noktasında sorunlar yaşayabileceği savunulmuştu. Haberde, ittifakın VJTF kuvveti için tank, zırhlı personel taşıyıcı, gece görüş cihazı ve otomatik bomba atar eksikliği yaşandığına vurgu yapılmıştı.

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    Etiketler:
    Alman Ordusu, Fritz Felgentreu, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Almanya
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