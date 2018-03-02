Ermenistan’ın yeni devlet başkanı Armen Sarkissian oldu

Ermenistan’da yeni anayasa doğrultusunda parlamento ilk kez devlet başkanını seçti. 90 vekilin oyunu alan ve tek aday olan Armen Sarkissian, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu'ndan oluşan koalisyonun tek adayı olan 65 yaşındaki Armen Sarkissian, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Parlamentoda yapılan gizli oylamayla 90 vekil Sarkissian'dan yana oy kullanırken, 10'u ‘hayır' oyu verdi. 1 kişi ise çekimser oy kullandı.

Mevcut devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın halefi olan Sarkissian, göreve 9 Nisan'da göreve başlayacak.

TÜM BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ KULLANMA SÖZÜ VERDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarkissian "Benden yana oy kullanan, kullanmayan tüm vekillere teşekkür ederim. Ülkede ciddi değişikliklere gidilmesi sürecine yaptığınız önemli katkıdan dolayı teşekkürler" dedi.

Sarkissian, devlet başkanı olarak Ermenistan ve Ermeni halkına hizmet etmek için var olan tüm deneyim, birikim ve isteğini kullanacağını belirterek "Ermeni halkının gelecekte edineceği zaferlerde sizin ve halkımızın desteği olmasını umuyorum. Ülkemiz ve halkımızın karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için her türlü makul katkıyı yapacağım" ifadelerini kullandı.

Parlamento Sözcüsü Ara Babloyan da Sarkissian'ı parlamento adına tebrik etti ve başarılar diledi.

Sarkissian'ın devlet başkanlığına seçilmesi için 105 vekilden en az 79 oy alması gerekiyordu. Muhalif partisi Elk, Sarkissian'ın aleyhine oy kullanacağını duyurmuştu.

Ermenistan'daki yeni anayasaya göre mevcut devlet başkanının Serj Sarkisyan'ın halefi, halk tarafından değil, milletvekilleri tarafından seçilmesi öngörülüyordu. Sarkissian'ın yetkileri sınırlı olacak. Devlet başkanı yalnızca temsil yetkisine ve anayasanın uygulanmasının güvence altına alınmasına yönelik resmi yetkilere sahip olacak.