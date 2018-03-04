Leicester patlaması şüphelilerinin kimlikleri açıklandı

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Çarşamba günü gözaltına alınan Aram Kurd (33), Hawkar Hassan (32) ve Arkan Ali (37), öldürme ve kundaklama suçlarından yargılanacak.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan 2 zanlının kimlikleri ise açıklanmadı.

Polis, terör veya ırkçılık ile bağlantılı olmadığını vurguladığı olayla ilgili basına ve kamuoyuna soruşturma sürdüğü müddetçe spekülasyondan kaçınma çağrısı yaptı.

Leicester kent merkezinde bulunan Hinckley Caddesi'ndeki binada Pazar günü akşam saatlerinde patlama olmuştu. Polis, giriş katında dükkanların yer aldığı, 2'nci ve 3'üncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binadaki patlamanın, terörle bağlantılı olduğuna ilişkin emare bulunamadığını açıklamıştı.

Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.