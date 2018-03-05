Almanya'da 'cinsiyetsiz milli marş' tartışması

Almanya Aile Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği vekili Kristin Rose-Möhring, Almanya milli marşının daha 'cinsiyet eşitlikçi' hale getirilmesi için yeniden düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Rose-Möhring, milli marşta geçen "Vaterland" ifadesinin cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu ileri sürdü. Türkçe'deki 'anavatan' ifadesinin karşılığı sayılabilecek olan, ancak Türkçe'ye birebir çevrildiğinde 'babavatan' anlamına gelen ifadenin 'cinsiyetçi' olduğunu belirtti.

Marşta geçen 'bruderlich' yani (erkek) kardeşce ifadesinin de değiştirilmesini istedi.

'NE ZARARI VAR?'

Marşa bu kavram yerine 'özyurt' olarak çevrilebilecek olan 'Heimatland' ifadesinin eklenmesini öneren Alman siyasetçi şöyle konuştu:

"Neden ulusal marşımızı toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmeyelim? Bunun bir zararı olmazdı, değil mi?"

Rose-Möhring, düzenlemenin İçişleri Bakanlığı'nın yeni yapısına da daha uygun olacağını savundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Rose-Möhring'in açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kullanıcılar öneriyi desteklerken, kimileri de bu mantığın 'anadil' gibi pek çok kelimeyi ortadan kaldıracağını savundu.

Wenn Frauen mit #Doppelnamen sich an einem Jahrhundertwerk wie der #Nationalhymne vergreifen wollen, kriege hoffentlich nicht nur ich einen dicken Hals.https://t.co/IyoczzCEJc — Stefan Möller (@MoellerAfD) 4 Mart 2018

​Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Thüringen eyaleti sözcüsü Steffan Möller de, Twitter mesajı üzerinden paylaştığı mesajda duruma "Çift soyada sahip olan kadınlar, milli marş gibi bir şahesere kastetmek istediklerinde sinirlenen bir tek ben değilimdir umarım" diyerek tepki gösterdi.

'LGBTİ BİREYLERİ DE KAPSAMALI'

Bazı kullanıcılar ise düzenlemeyi yetersiz buldu. Bir kullanıcı LGBTİ bireyleri de kapsayan bir düzenleme talebinde bulundu; "Açıklık ve çok kültürlülük/Rengarenk bir 'özyurt' için" diye başlayan bir milli marş önerdi.

#Nationalhymne

— bunt, queer, weltoffen.

Mein Vorschlag:



Offenheit und Multikulti

Für das bunte Heimatland!

Danach lasst uns alle streben

Liebevoll und tolerant!

Offenheit und Multikulti

Sind der Queerness Unterpfand –

Blüh’ im Glanze dieser Queerness,

Blühe, buntes Heimatland! — 🐌Frea von Wegen🐌 (@FreavonWegen) 4 Mart 2018

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