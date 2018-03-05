Kayıt
02:00 06 Mart 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Alman taraftar.

    Almanya'da 'cinsiyetsiz milli marş' tartışması

    © AFP 2018/ Martin Bureau
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Almanya Aile Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği vekili Kristin Rose-Möhring, Almanya milli marşının daha 'cinsiyet eşitlikçi' hale getirilmesi için yeniden düzenlenmesi önerisinde bulundu.

    SPD
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Almanya'da koalisyon anlaşması: Sosyal Demokratlar hükümete katılmayı kabul etti
    Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Rose-Möhring, milli marşta geçen "Vaterland" ifadesinin cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu ileri sürdü. Türkçe'deki 'anavatan' ifadesinin karşılığı sayılabilecek olan, ancak Türkçe'ye birebir çevrildiğinde 'babavatan' anlamına gelen ifadenin 'cinsiyetçi' olduğunu belirtti.

    Marşta geçen 'bruderlich' yani (erkek) kardeşce ifadesinin de değiştirilmesini istedi.

    'NE ZARARI VAR?'

    Marşa bu kavram yerine 'özyurt' olarak çevrilebilecek olan 'Heimatland' ifadesinin eklenmesini öneren Alman siyasetçi şöyle konuştu:

    "Neden ulusal marşımızı toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmeyelim? Bunun bir zararı olmazdı, değil mi?"

    Rose-Möhring, düzenlemenin İçişleri Bakanlığı'nın yeni yapısına da daha uygun olacağını savundu.

    SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

    Rose-Möhring'in açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kullanıcılar öneriyi desteklerken, kimileri de bu mantığın 'anadil' gibi pek çok kelimeyi ortadan kaldıracağını savundu.

    ​Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Thüringen eyaleti sözcüsü Steffan Möller de, Twitter mesajı üzerinden paylaştığı mesajda duruma "Çift soyada sahip olan kadınlar, milli marş gibi bir şahesere kastetmek istediklerinde  sinirlenen bir tek ben değilimdir umarım" diyerek tepki gösterdi.

    'LGBTİ BİREYLERİ DE KAPSAMALI'

    Bazı kullanıcılar ise düzenlemeyi yetersiz buldu. Bir kullanıcı LGBTİ bireyleri de kapsayan bir düzenleme talebinde bulundu; "Açıklık ve çok kültürlülük/Rengarenk bir 'özyurt' için" diye başlayan bir milli marş önerdi.

    Etiketler:
    SPD, Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Steffan Möller, Kristin Rose-Möhring, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Krasnodar'da Apoletli Güzellik Yarışması
    Rus ordusunun en güzel kadın askerlerinin seçildiği ‘Apoletli Güzellik’ Yarışması’ndan renkli kareler
    Karikatür
    Ukrayna, Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya alıyor
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam