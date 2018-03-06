İngiltere, Rus gazıyla ısınacak

Financial Times’ın haberinde Rusya’nın, aşırı soğuk havalardan dolayı yakıt yetersizliği yaşanan İngiltere’ye, bir kez daha Yamal LNG projesinde üretilen sıvılaştırılmış doğal gazın sevkiyatını yapacağı belirtildi.

Financial Times'ın konuyla ilgili bir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avrupa'daki Emma fırtınasının ardından Rusya'nın, İngiltere'ye bir kez daha Yamal LNG projesi kapsamında üretilen sıvılaştırılmış doğalgazı sevk edeceği ileri sürüldü.

© Sputnik/ Sergey Kozlov Rusya’nın doğalgaz ithalatı geliri yüzde 22 arttı

Haberde sevkiyatın Royal Dutch Shell şirketi tarafından üstlenildiği, gazın yarın İngiltere'deki Milgord Haven terminalinde olacağı ve oradan tüketicilere dağıtılacağı ifade edildi.

Habere göre, Yamal LNG'nin yüzde 50.1 hissesine sahip Novatek ve Shell, gazeteye konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Rusya'dan İngiltere'ye LNG sevkiyatının ilk bölümü Aralık 2017'de yapılmıştı.

Aşırı soğuk havanın gözlendiği İngiltere'de rekor derecede doğalgaz tüketildi.