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    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'in Sol meydanında toplanan kadınlar tencere-tava çalarak eylem yaptı

    İspanya'da 24 saatlik feminist grev: Yüzlerce tren seferi iptal edildi

    © REUTERS/ Susana Vera
    Avrupa
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    İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarını savunmak için ülke genelinde başlatılan 1 günlük grev nedeniyle yüzlerce tren seferi iptal edildi.

    ispanya Ulaştırma Bakanlığı kadın haklarını savunmak için işçilerin başlattığı 1 günlük feminist grev nedeniyle 300'den fazla tren seferinin iptal edildiğini duyurdu.

    568 şehirlerarası tren seferinden yaklaşık 200'ünün yapılamayacağı ayrıca 105 uzun mesafe tren seferinin iptal edildiği açıklandı.

    Başkent Madrid'deki metro seferlerinin de grevden etkileneceği açıklandı.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'in Sol meydanında toplanan kadınlar tencere-tava çalarak eylem yaptı
    © AP Photo/ Francisco Seco
    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'in Sol meydanında toplanan kadınlar tencere-tava çalarak eylem yaptı

    TEK GÜNLÜK GREV 10 SENDİKANIN ÇAĞRISIYLA YAPILIYOR

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/ Aleksey Nikolskiy
    Putin'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şiirli mesaj
    24 saatlik grev 10 sendikanın çağrısıyla başladı. Feminist örgütler ayrıca kadınlardan bugün para harcamamalarını ve ev işlerini terk etmelerini istedi.

    İspanya'nın 2 başlıca senkası CCOO ve UGT de bugün için üyelerinden 2 saatlik iş durdurma eylemi yapmalarını istedi.

    Kampanyalarının tümünün hedefinde kadın ve erkek arasındaki ayrımcılığa, cinsel tacizlere, eviçi şiddete ve ücretlerdeki eşitsizliklere dikkat çekme amacı güdülüyor.

    Guardian gazetesinin aktardığına göre greve Madrid'in ve Barcelona'nın kadın belediye başkanları Manuela Carmena ile Ada Colau da katılarak destek verecek.

    La Fresnada kasabasında bir evin girişine asılan önlüğün üzerinde '8 Mart. Grevdeyim' yazıyor
    © REUTERS/ Eloy Alonso
    La Fresnada kasabasında bir evin girişine asılan önlüğün üzerinde '8 Mart. Grevdeyim' yazıyor

    PENELOPE CRUZ DA 'EV İŞİ GREVİNE' KATILIYOR

    Feminist grev İspanya'da son haftalarda oldukça tartışıldı ve birçok ünlü kadın eyleme destek verdi.

    Bunlardan biri olan ünlü aktris Penelope Cruz, 8 Mart'taki tüm etkinliklerini iptal ettiğini ve Dünya Kadınlar Günü'nde ev işi grevi başlattığını belirterek 2 çocuğuna bugün partneri aktör Javier Bardem'in bakacağını söyledi.

    Penelope Cruz-Javier Bardem
    © AFP 2018/ OSCAR DEL POZO
    Penelope Cruz-Javier Bardem

    İktidardaki merkez sağ Halk Partisi (PP) ise söz konusu feminist grevin 'feminist elitler ve gündelik sorunlarla uğraşmayan kadınlar' için olduğunu savundu.

    BBC'nin El Pais gazetesinden aktardığına göre 1500 kişiyle yapaılan bir ankete göre, halkın yüzde 82'si grevi destekliyor, yüzde 76'sı ise İspanya'da kadınların yaşamının erkeklerinkinden daha zor olduğunu düşünüyor.

    Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre İspanyol kadınlar özel sektörde erkek meslektaşlarından yüzde 13, kamu sektöründe ise yüzde 19 daha az maaş alıyor.

    Bask Özerk Bölgesi'nde, Bilbao şehrinin batısındaki sahil kenti Potugalete'de kadınlar mesajlarını yazdıkları bulaşık eldivenlerini iplere astı
    © REUTERS/ Vincent West
    Bask Özerk Bölgesi'nde, Bilbao şehrinin batısındaki sahil kenti Potugalete'de kadınlar mesajlarını yazdıkları bulaşık eldivenlerini iplere astı

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    Etiketler:
    Ev işi, Tren seferi, Feminizm, Grev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, UGT, CCOO, Manuela Carmena, Penelope Cruz, Ada Colau, İspanya
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