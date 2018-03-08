İspanya'da 24 saatlik feminist grev: Yüzlerce tren seferi iptal edildi

ispanya Ulaştırma Bakanlığı kadın haklarını savunmak için işçilerin başlattığı 1 günlük feminist grev nedeniyle 300'den fazla tren seferinin iptal edildiğini duyurdu.

568 şehirlerarası tren seferinden yaklaşık 200'ünün yapılamayacağı ayrıca 105 uzun mesafe tren seferinin iptal edildiği açıklandı.

Başkent Madrid'deki metro seferlerinin de grevden etkileneceği açıklandı.

© AP Photo/ Francisco Seco 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'in Sol meydanında toplanan kadınlar tencere-tava çalarak eylem yaptı

TEK GÜNLÜK GREV 10 SENDİKANIN ÇAĞRISIYLA YAPILIYOR

© Sputnik/ Aleksey Nikolskiy Putin'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şiirli mesaj

24 saatlik grev 10 sendikanın çağrısıyla başladı. Feminist örgütler ayrıca kadınlardan bugün para harcamamalarını ve ev işlerini terk etmelerini istedi.

İspanya'nın 2 başlıca senkası CCOO ve UGT de bugün için üyelerinden 2 saatlik iş durdurma eylemi yapmalarını istedi.

Kampanyalarının tümünün hedefinde kadın ve erkek arasındaki ayrımcılığa, cinsel tacizlere, eviçi şiddete ve ücretlerdeki eşitsizliklere dikkat çekme amacı güdülüyor.

Guardian gazetesinin aktardığına göre greve Madrid'in ve Barcelona'nın kadın belediye başkanları Manuela Carmena ile Ada Colau da katılarak destek verecek.

© REUTERS/ Eloy Alonso La Fresnada kasabasında bir evin girişine asılan önlüğün üzerinde '8 Mart. Grevdeyim' yazıyor

PENELOPE CRUZ DA 'EV İŞİ GREVİNE' KATILIYOR

Feminist grev İspanya'da son haftalarda oldukça tartışıldı ve birçok ünlü kadın eyleme destek verdi.

Bunlardan biri olan ünlü aktris Penelope Cruz, 8 Mart'taki tüm etkinliklerini iptal ettiğini ve Dünya Kadınlar Günü'nde ev işi grevi başlattığını belirterek 2 çocuğuna bugün partneri aktör Javier Bardem'in bakacağını söyledi.

© AFP 2018/ OSCAR DEL POZO Penelope Cruz-Javier Bardem

İktidardaki merkez sağ Halk Partisi (PP) ise söz konusu feminist grevin 'feminist elitler ve gündelik sorunlarla uğraşmayan kadınlar' için olduğunu savundu.

BBC'nin El Pais gazetesinden aktardığına göre 1500 kişiyle yapaılan bir ankete göre, halkın yüzde 82'si grevi destekliyor, yüzde 76'sı ise İspanya'da kadınların yaşamının erkeklerinkinden daha zor olduğunu düşünüyor.

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre İspanyol kadınlar özel sektörde erkek meslektaşlarından yüzde 13, kamu sektöründe ise yüzde 19 daha az maaş alıyor.