BM Genel Sekreteri Guterres: Gururlu bir feministim

BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 'Köylü Kadın ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek' temalı 2 hafta sürecek yıllık toplantısının açılışında konuşan Guterres, kadınların fırsatlarını sınırlayan ayrımcılık ve klişelere son verilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Dünya çapında #MeToo ve #Time'sUp hareketlerinin tartışıldığı dönemin kadın ve kız çocuklarının hakları için çok önemli bir an olduğuna dikkati çeken Guterres, "Kadınlar bilim ve matematikte öncüler ancak dünyada araştırma ve kalkınma işlerinin sadece yüzde 30'unu işgal ediyorlar" dedi.
Guterres, yine çok başarılı oyuncu, yazar, müzisyen ve film yapımcısı kadınların var olduğunu öte yandan bu yıl sadece 6 kadının Oscar kazanabildiğini, ödül alan erkeklerin sayısının ise 33 olduğunu vurguladı.
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