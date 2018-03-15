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    İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson

    İngiltere Savunma Bakanı: Rusya çekip gitsin ve çenesini kapasın

    © AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE
    Avrupa
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    Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diploamatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın olası misillemesi hakkında konuşurken ''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı'' dedi.

    Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanması
    © REUTERS/ Toby Melville
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    1995’te MI6 tarafından devşirilmiş 66 yaşındaki eski Rus askeri istihbarat (GRU) albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'de sinir gazıyla zehirlenmesi vakasında Londra'nın Moskova'yı suçlamasıyla Soğuk Savaş havasına geri dönüldü.

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamasının ardından bu kez Savunma Bakanı Gavin Williamson konuştu.

    Williamson, 23 Rus diploamatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın nasıl bir misillemede bulunabileceğini değerlendirirken şunları söyledi:

    Theresa May
    © REUTERS/ Brendan McDermid
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    ''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı.''

    'RUS MİSİLLEMESİNE ASKERİ KARŞILIK' SORUSU

    Kasım 2017'de Savunma Bakanlığına getirilmesinden beri ilk önemli konuşmasını yapan Williamson, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehditler, savunma programının modernleştirilmesi, silahlı kuvvetlere daha fazla yatırım yapılmasının yanısıra eski Rus casus Skripal'in zehirlenmesi vakasıyla ilgili atılan adımlardan da söz etti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
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    Gazetecilerden biri, Savunma Bakanı'na ''Rusya, Moskova'daki İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğini söyledi. İngiltere'nin buna karşı uygulayacağı ikinci misilleme paketi var mı? Ve buna askeri karşılık da dahil olabilir mi?'' diye sordu.

    'PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAYALIM'

    Askeri geçmişi olmayan bakan Williamson şu yanıtı verdi:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
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    ''Bizim yaptığımıza Rusya'nın ne tepki göstereceğine bakacağız. Rusya topraklarımızda kesinlikle menfur bir şey yapmıştır. Biz buna tepkimizi verdik. Açık konuşmak gerekirse Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı. Ama bizim eylemlerimize karşılık verirlerse dikkatle değerlendiririz ve seçeneklerimizi inceleriz. Ancak karşılığımızla ilgili peşin hükümde bulunmak yanlış olur.''

    Öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © AP Photo/
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    ZAHAROVA: GİZLEMEK İSTEDİKLERİ BİR ŞEYLER VAR

    Williamson'ın basın toplantısında Moskova'dan gecikmeden yanıt geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından verdiği yanıtta, İngiliz Savunma Bakanı'nın açıklamasının tonunun, 'Londra'nın gizlemek istediği bir şeyler olduğunu gösterdiğini' söyledi.

    İngiltere'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereği kendi topraklarında kullanılan sinir gazı hakkındaki bilgiyi paylaşması gerektiği halde bunu yapmadığını belirten Zaharova, ''Belli ki ortaklarımız (İngiliz) gergin ve endişeli'' sözleriyle iğneledi.

    Etiketler:
    Mariya Zaharova, Sergey Lavrov, Theresa May, Sergey Skripal, Rusya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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