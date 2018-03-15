İngiltere Savunma Bakanı: Rusya çekip gitsin ve çenesini kapasın

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamasının ardından bu kez Savunma Bakanı Gavin Williamson konuştu.
Williamson, 23 Rus diploamatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın nasıl bir misillemede bulunabileceğini değerlendirirken şunları söyledi:
''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı.''
'RUS MİSİLLEMESİNE ASKERİ KARŞILIK' SORUSU
Kasım 2017'de Savunma Bakanlığına getirilmesinden beri ilk önemli konuşmasını yapan Williamson, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehditler, savunma programının modernleştirilmesi, silahlı kuvvetlere daha fazla yatırım yapılmasının yanısıra eski Rus casus Skripal'in zehirlenmesi vakasıyla ilgili atılan adımlardan da söz etti.
Gazetecilerden biri, Savunma Bakanı'na ''Rusya, Moskova'daki İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğini söyledi. İngiltere'nin buna karşı uygulayacağı ikinci misilleme paketi var mı? Ve buna askeri karşılık da dahil olabilir mi?'' diye sordu.
'PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAYALIM'
Askeri geçmişi olmayan bakan Williamson şu yanıtı verdi:
Öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.
Williamson'ın basın toplantısında Moskova'dan gecikmeden yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından verdiği yanıtta, İngiliz Savunma Bakanı'nın açıklamasının tonunun, 'Londra'nın gizlemek istediği bir şeyler olduğunu gösterdiğini' söyledi.
İngiltere'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereği kendi topraklarında kullanılan sinir gazı hakkındaki bilgiyi paylaşması gerektiği halde bunu yapmadığını belirten Zaharova, ''Belli ki ortaklarımız (İngiliz) gergin ve endişeli'' sözleriyle iğneledi.
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