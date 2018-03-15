Eski Rus ajan Skripal'in zehirlenmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde Skripal'in olaydan birkaç saat önce Dorset'te arabasıyla ilerlediği görüldü.
Skripal'in olaydan hemen önce Dorset'te görülmesi, İngiliz polisini söz konusu zehirli maddenin Dorset'e yayılmış olabileceği konusunda endişeye sevk etti.
Had he already been poisoned?— Real News Line (@RealNewsLine) March 14, 2018
Police release CCTV of Sergei #Skripal driving the car 'that was laced with nerve agent' shortly before he collapsed in bid to solve mystery of missing 40 minuteshttps://t.co/RW7wzF7N3e @MailOnline pic.twitter.com/bpYm0mPLG5
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