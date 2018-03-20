Yunan basını: Sınırımızda alkollü bir Türk yakalandı, 'Adanalıyım' dedi

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Kastenies hudut kapısında yakalanan ve Yunan makamlarına Adanalı olduğunu söyleyen Türk vatandaşının üzerinden Yunanistan vizesi bulunmayan Türkiye pasaportu çıktı.
Haber sitesi Skai, adı açıklanmayan Türkiye vatandaşının kendisi gibi alkollü 3 arkadaşı ile birlikte Pazarkule'de sınırı geçmeye çalışırken Türk devriyeleri tarafından fark edildiğini ve Türk askerlerinin havaya ateş ettiklerini ileri sürdü.
Türk devriyelerinin ayrıca 3 kişiyi yakaladıkları belirtildi.
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