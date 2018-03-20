Yunan basını: Sınırımızda alkollü bir Türk yakalandı, 'Adanalıyım' dedi

Yunan basını, alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşının Meriç bölgesindeki Pazarkule hudut kapısından Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra yakalandığını ileri sürdü. Adanalı olduğunu söyleyen Türk vatandaşının ifadesinin alınması için ayılması bekleniyor.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Kastenies hudut kapısında yakalanan ve Yunan makamlarına Adanalı olduğunu söyleyen Türk vatandaşının üzerinden Yunanistan vizesi bulunmayan Türkiye pasaportu çıktı.

Yunan makamları, Pazarkule'den koşarak Kastanies'e kaçan Türk vatandaşının ifadesini alabilmek için önce alkolün etkisinin geçmesini bekliyor.

Haber sitesi Skai, adı açıklanmayan Türkiye vatandaşının kendisi gibi alkollü 3 arkadaşı ile birlikte Pazarkule'de sınırı geçmeye çalışırken Türk devriyeleri tarafından fark edildiğini ve Türk askerlerinin havaya ateş ettiklerini ileri sürdü.

Türk devriyelerinin ayrıca 3 kişiyi yakaladıkları belirtildi.