AB liderler zirvesinden ABD'ye vergi mesajı: Muaf tutulmazsak harekete geçmeye hazırız

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin, "AB, hiçbir kazananı olmayacak bir ticaret savaşına girmek istemiyor. Eğer vergilendirme kararından muaf tutulmazsak, Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca harekete geçmeye hazırız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, dijital şirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

TERÖR KURBANLARI ANISINA BEYAZ KURDELE

Brüksel'de AB Konseyi binasında 2 gün sürecek zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan, liderlerin iki yıl önce bugün Brüksel'de ve geçen yıl Londra'da gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için beyaz kurdele takması dikkati çekti.

ABD'NİN VERGİ KARARI: EĞER MUAF TUTULMAZSAK…

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulama kararına değinerek, bugün Donald Trump yönetiminin AB'nin vergilendirmeden muaf tutulup tutulmayacağına dair bir açıklama yapmasını beklediklerini, liderlerin akşam yemeğinde konuyu görüşeceğini belirtti.

Juncker, "AB, hiçbir kazananı olmayacak bir ticaret savaşına girmek istemiyor. Eğer vergilendirme kararından muaf tutulmazsak, Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca harekete geçmeye hazırız" diye konuştu.

SKRIPAL VAKASI GÜNDEMDE

İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayı hakkında AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Verebileceğimiz en güçlü siyasi mesaj birliktir" ifadesini kullandı.

MERKEL: İNGİLTERE'DEKİ KORKUNÇ OLAYI DA GÖRÜŞECEĞİZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "İngiltere'deki korkunç olayı da burada görüşeceğiz" diyerek, İngiltere Başbakanı Theresa May'e daha önce bu konuda dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini aktardığını söyledi.

MACRON: BİRLİK OLMAK GEREKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede bir çok konunun ele alınacağını belirterek, "Birlik içinde bir Avrupa inşa etmek gerekiyor. Uluslararası tehditlere karşı, uluslararası ticareti uygulayabilmek ve çıkarlarımızı korumak için birlik olmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Zirvede Türkiye ve Afrin konusunun da gündeme geleceğini, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine işaret eden Macron, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'nin güvenlik kriterlerini dikkate almamız gerekiyor. Doğal olan budur. Ancak halihazırda savaşta olan egemen Suriye'de bir müdahalenin arkasında asla olmayız. BM'nin kararını ihlal eden bir şeyi destekleyemeyiz. BM'nin kararını onayladık ve Rusya kabul etti. Normale dönüş yapmak için Türkiye ile diyaloğumuz önemlidir."

ÇİPRAS'TAN EURO BÖLGESİ İÇİN REFORM ÇAĞRISI

Avrupa'nın bölgesel ve uluslararası konularda önemli bir oyuncu olması gerektiğinin altını çizen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Avrupa için kritik bir dönemdeyiz ve ortak kararlar almamız gerekiyor. Reform edilmiş bir euro bölgesine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'YE KARŞI NET OLMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye ile ilişkilerin zirvede tartışılacağını aktaran Çipras, "Sorumlulukları konusunda, özellikle uluslararası hukuka ilişkin konularda, Türkiye'ye karşı net olmamız gerektiğine inanıyorum. Ama aynı zamanda diyalog kanallarını da açık tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

MAY: RUSYA KÜSTAH BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugünkü zirvede İngiltere ile AB üyesi müttefikler arasındaki ortak sorunlar ve fırsatları ele almayı umduğunu söyledi.

Skripal olayıyla ilgili olarak May, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya, Salisbury sokaklarında 2 kişiyi öldürme girişiminde bulunarak İngiltere'ye karşı küstah bir saldırı gerçekleştirdi. Bugün bu konuyu muhataplarımla gündeme getireceğim. Çünkü Rus tehdidinin sınırlara saygı göstermediği ortada. Salisbury'deki olay Rusya'nın Avrupa'ya ve Batı Balkanlardan Ortadoğu'ya kadar yakın komşularına karşı gerçekleştirdiği saldırıların bir parçası."

May, zirvede, Brexit müzakerelerinde geçiş dönemi üzerinde varılan anlaşma ile kaydedilen dikkate değer ilerlemeyi de gündeme getireceğini kaydetti.

LİTVANYA'DAN 'SINIR DIŞI' SİNYALİ

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, "Hepimiz İngiltere'yi ve aldığı tedbirleri tam olarak destekliyoruz. Bizler de benzer tedbirleri almayı değerlendiriyoruz. Bunu ben de değerlendiriyorum. Yakın gelecekte böyle bir karar alabilirim" diyerek, ülkesindeki Rus diplomatların sınır dışı edilebileceğini belirtti.

Grybauskaite, İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde liderlerin bir sonraki aşamaya ilerlenmesi kararını alınacağını düşündüğünü kaydetti.