AB liderleri: Salisbury saldırısının arkasında 'büyük ihtimalle' Rusya var

AB liderler zirvesi çerçevesinde devam eden akşam yemeği sırasında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

DETAILS: EU Council President #Tusk says 'there is no other explanation,' agreeing with the #UK government after they claimed experts had identified the substance used in the attack https://t.co/HUlaCDDbMr pic.twitter.com/wtumrxXcaP — Sputnik (@SputnikInt) 22 March 2018

​Tusk, "AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir." ifadesini kullandı.

Benzer ifadelerin yayımlanacak zirve bildirgesinde de yer alması bekleniyor.

Zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın "olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı" konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.

Soruşturma tamamlanmadan Moskova'yı saldırıdan sorumlu tutan İngiltere, iddialarına temel olabilecek kanıtları şimdiye kadar paylaşmış değil.

Rusya, A-234 maddesinin İngilizler tarafından da rahatlıkla üretilebileceğinin altını çizerek, İngiltere'nin tavrını 'provokatif' bulduğunu ortaya koyuyor.