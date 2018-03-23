Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çipras, "Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum. Çünkü Ege'de böyle bir sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı izlediği siyasette 'kalite değişikliği olduğunu' iddia eden Çipras, "Bu değişiklik oldukça düşündürücüdür" diyerek bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini AB liderlerine aktardığını vurguladı.

Çipras, Yunanistan sınırlarının aynı zamanda AB'nin doğu ve güneydoğu sınırları olduğunu, Yunanistan'ın AB ülkeleri ile arasında uzun mesafe olmasına rağmen, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi.

AB ülkeleri arasında Türkiye'nin üyeliğini destekleyen yegane ülkenin Yunanistan olduğunu savunan Çipras, Yunan hükümetinin bunda samimi olduğunu ve Pazartesi günü yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde de ilişkilerin kopmaması yönündeki görüşlerini liderlere anımsattığını belirtti.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri ile ilgili soruları da yanıtlarken "Olağan bir olayın başka taraflara çekilerek krize dönüştürülmesi olasılığının iki ülke arasındaki güven ortamında derin bir çatlak yaratacağını" söyledi.

Çipras, "gerek tutuklu askerlerin bir an önce yargılanıp serbest bırakılması için gerekse Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege ve Doğu akdenizdeki faaliyetlerinden duyduğu endişelerin, AB liderlerinin ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirileceğini" vurguladı.