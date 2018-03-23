Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı izlediği siyasette 'kalite değişikliği olduğunu' iddia eden Çipras, "Bu değişiklik oldukça düşündürücüdür" diyerek bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini AB liderlerine aktardığını vurguladı.
Çipras, Yunanistan sınırlarının aynı zamanda AB'nin doğu ve güneydoğu sınırları olduğunu, Yunanistan'ın AB ülkeleri ile arasında uzun mesafe olmasına rağmen, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi.
AB ülkeleri arasında Türkiye'nin üyeliğini destekleyen yegane ülkenin Yunanistan olduğunu savunan Çipras, Yunan hükümetinin bunda samimi olduğunu ve Pazartesi günü yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde de ilişkilerin kopmaması yönündeki görüşlerini liderlere anımsattığını belirtti.
'İŞBİRLİĞİNİ KONUŞMAK VARKEN, SAÇMALIKLARLA UĞRAŞIYORUZ'
Çipras, "gerek tutuklu askerlerin bir an önce yargılanıp serbest bırakılması için gerekse Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege ve Doğu akdenizdeki faaliyetlerinden duyduğu endişelerin, AB liderlerinin ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirileceğini" vurguladı.
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