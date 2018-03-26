İzlanda Rusya’yla üst düzey diyalogu askıya aldı

İzlanda hükümetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
DÜNYA KUPASINA 'DİPLOMATİK' BOYKOT
Rusya'nın Reykjavik Büyükelçisi Anton Vasilyev, Rus medyasına açıklamasında, İzlanda Dışişleri Bakanı Godhlaugur Thor Thordharson'dan üst düzey ikili diyalogu askıya aldıkları bilgisini aldığını doğrulayarak, "Bu bağlamda, İzlanda yöneticileri bu yaz FIFA Dünya Kupası'nı ziyaret etmeyecek" dedi.
Skripal, İngiltere'de A-234 maddesiyle zehirlenmiş, İngiliz hükümetinin saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla kriz derinleşmişti. Moskova, suçlamaları kabul etmeyerek, söz konusu maddenin İngiltere'de rahatlıkla üretilebileceğini, Londra'nın suçlamalara ilişkin kanıt sunması gerektiğini vurgulamıştı.
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