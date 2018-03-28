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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    Rusya'ya karşı gerilimi yükselten İngiltere'den yeni ulusal güvenlik stratejisi: Füzyon Doktrini

    © REUTERS/ Hannah McKay
    Avrupa
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    İngiltere 'Füzyon Doktrini' olarak adlandırdığı yeni ulusal güvenlik stratejisini yayımladı.

    İngiltere'nin ulusal güvenlik stratejisinde "Füzyon Doktrini" olarak adlandırılan yeni yaklaşım dün yayımlanan Ulusal Güvenlik Yeteneği Raporu'nda yer aldı.

    MAY, SALISBURY'Yİ HATIRLATTI

    İngiltere Başbakanı Theresa May, raporun ön sözünde, geride kalan yıl içinde İngiltere'de meydana gelen terör saldırılarını ve Salisbury'de çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayını hatırlatarak, "Bütün bu olaylar, ulusal güvenliğimizin sadece polise ve güvenlik güçlerine bağlı olmadığını, aynı zamanda karşılaştığımız tehditlere karşı bütün yeteneklerimizi en etkin şekilde ve koordineli olarak seferber etmemize de bağlı olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

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    May, bu amaca yönelik olarak ulusal güvenlik yaklaşımının gözden geçirildiğini belirtti.

    Yeni yaklaşımın detaylarına değinen Başbakan May, "Yeni Füzyon Doktrini'ne dayalı olarak ekonomik kaldıraçlardan, son teknoloji ürünü askeri kaynaklarımıza ve dünya sahnesindeki diplomatik ve kültürel etkimize kadar bütün yeteneklerimizi ulusal güvenliğimizin savunmasında kullanacağız. Bütün hükümet unsurlarımız ve kuruluşlarımızın burada bir rolü var" açıklamasını yaptı.

    'ELİMİZDEKİ HER YETENEĞİ KULLANACAĞIZ'

    İngiltere'nin çıkarları ve değerlerini koruma gayreti sürdükçe, bunların altını oymak isteyenlerin de faaliyetlerine ve saldırılarına devam edeceğini savunan May, "Bu kişilerin hiç şüphesi olmasın ki elimizin altındaki her yeteneği onları mağlup etmek için kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    'EKONOMİ ULUSAL GÜVENLİĞİN BİR PARÇASI'

    Raporda yer verilen Füzyon Doktrini'ne göre, İngiltere Ulusal Güvenlik Kurulunca belirlenecek savunma önceliklerinin her biri için bir sorumlu atanacak. Öncelik alanlarının sorumluları, kendi alanlarındaki stratejilerin hayata geçirilmesi ve sonuçlarının rapor edilmesinden yükümlü olacak.

    Yeni yaklaşımla İngiltere ilk kez ekonomik hedef ve yetenekleri ulusal güvenlik siyaseti ile resmi düzeyde ilişkilendirmiş oldu.

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    TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ YAYIMLANACAK

    Raporda İngiltere'nin, terör eylemi planlarının henüz erken aşamalarındayken engellenmesine yönelik yeni bir terörle mücadele stratejisi yayımlayacağı bilgisine de yer verildi.

    Füzyon Doktrini'nin örgütlü suçlarla mücadeleyi de kapsayacağı belirtilen raporda, bu amaca yönelik olarak yeni bir istihbarat çerçevesi oluşturulacağı, toplum kesimleriyle iş birliğine gidileceği ve özel sektörle çalışacak bir Ulusal Ekonomik Suç Merkezi teşkil edileceği kaydedildi.

    SİBER GÜVENLİĞE 1.9 MİLYAR STERLIN

    Rapora göre İngiltere, milli güvenlik yaklaşımının bütünleşik bir unsuru olarak iletişimi de ön plana çıkaracak. Bu amaçla kurulacak Milli Güvenlik İletişim Ekibi öncelikle düşmanların yanlış bilgi yayma faaliyetleriyle mücadele edecek.

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    Ülke, Milli Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında da 1,9 milyar sterlinlik bir kaynağı bu türden tehditlerle mücadeleye ayıracak.

    Yeni milli güvenlik yaklaşımının tanımlandığı raporda, İngiltere'nin bu çerçevede dünya çapındaki diplomatik temsilciliklerinin de güçlendirileceğine dikkat çekildi.

    İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra gerçekleşen bir casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

    İngiltere, soruşturmanın sonuçlarını beklemeden ve herhangi bir kanıt sunmadan olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuş ve 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. 

    Etiketler:
    Sergey Skripal, Theresa May, Rusya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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