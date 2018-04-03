Alman savcı, Katalan liderin İspanya'ya iadesini talep etti

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan eden eski özerk yönetim başkanı Carles Puigdemont'a gözaltına alındığı Almanya'da kötü haber geldi. Eyalet savcılığı, Katalan liderin Madrid'e iadesini talep etti.

Carles Puigdemont, İspanya'ya teslim edilirse tutuklanacak ve 30 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Arrested Catalan president @KRLS tweets from German prison "Let it be clear to eveyone: I won't give in, I won't give up, I won't retreat" https://t.co/3qEYe4sJ8A — WikiLeaks (@wikileaks) 1 Nisan 2018

© AFP 2018/ Francois Lenoir Almanya'da gözaltına alınan Katalan lider Puigdemont ilk kez konuştu: Yürüdüğümüz yolda devam etmeliyiz

​Puigdemont, İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena'nın 23 Mart'ta 25 Katalan lider için Avrupa çapında yakalama kararı çıkarmasına koşut olarak 25 Mart'ta Danimarka'dan Almanya'ya geçerken gözaltına alınmıştı.

KARAR SÜRECİ UZAYABİLİR

Bugün Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığı, Katalan liderin İspanya'ya iadesi için tutuklanması talebini Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bildirdi. Bu süre içinde Puigdemont'un gözaltında tutulmaya devam edilmesini de talep etti.

Kararı Eyalet Yüksek Mahkemesi verecek. Konunun son derece karmaşık olması, iade sürecinin uzamasına yol açabilir. Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin karardan önce İspanyol adli makamlarından belge istemesi gerekebilir.

ALMAN HÜKÜMETİ İADEDEN YANA

Ancak Alman hükümeti, kararı eyalet mahkemesinin vereceğini söylese de AB üyesi İspanya'ya iadeden yana tavır koymuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, (referandumla ilgili çalışmalar üzerinden) zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdiği Katalan liderlerden olan Puigdemont, İspanya'ya iade edilirse tutuklanacak ve dava başlayana dek de hapiste tutulacak. Katalan liderler bu suçlamalardan mahkum edilirse 30 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

PROTESTO DALGASI

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Katalan liderlere yönelik yeni tutuklama kararları, bölgede güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşen yeni protesto dalgası başlatmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de meclis önünde Puigdemont'un serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.