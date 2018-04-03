Alman savcı, Katalan liderin İspanya'ya iadesini talep etti

Carles Puigdemont, İspanya'ya teslim edilirse tutuklanacak ve 30 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Arrested Catalan president @KRLS tweets from German prison "Let it be clear to eveyone: I won't give in, I won't give up, I won't retreat" https://t.co/3qEYe4sJ8A— WikiLeaks (@wikileaks) 1 Nisan 2018
KARAR SÜRECİ UZAYABİLİR
Bugün Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığı, Katalan liderin İspanya'ya iadesi için tutuklanması talebini Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bildirdi. Bu süre içinde Puigdemont'un gözaltında tutulmaya devam edilmesini de talep etti.
Kararı Eyalet Yüksek Mahkemesi verecek. Konunun son derece karmaşık olması, iade sürecinin uzamasına yol açabilir. Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin karardan önce İspanyol adli makamlarından belge istemesi gerekebilir.
ALMAN HÜKÜMETİ İADEDEN YANA
Ancak Alman hükümeti, kararı eyalet mahkemesinin vereceğini söylese de AB üyesi İspanya'ya iadeden yana tavır koymuştu.
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, (referandumla ilgili çalışmalar üzerinden) zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdiği Katalan liderlerden olan Puigdemont, İspanya'ya iade edilirse tutuklanacak ve dava başlayana dek de hapiste tutulacak. Katalan liderler bu suçlamalardan mahkum edilirse 30 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
PROTESTO DALGASI
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Katalan liderlere yönelik yeni tutuklama kararları, bölgede güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşen yeni protesto dalgası başlatmıştı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de de meclis önünde Puigdemont'un serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.
Hundreds of Catalan independence supporters march in Berlin to demand the release of ex-regional president Carles Puigdemont, who was arrested in Germany last week and faces extradition to Spain on rebellion charges pic.twitter.com/fYOzlzB3iU— AFP news agency (@AFP) 1 Nisan 2018
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