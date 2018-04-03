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    Berlin'de Alman meclisi önünde Puigdemont'un bırakılması için Katalan gösterisi

    Alman savcı, Katalan liderin İspanya'ya iadesini talep etti

    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan eden eski özerk yönetim başkanı Carles Puigdemont'a gözaltına alındığı Almanya'da kötü haber geldi. Eyalet savcılığı, Katalan liderin Madrid'e iadesini talep etti.

    Carles Puigdemont, İspanya'ya teslim edilirse tutuklanacak ve 30 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

    Carles Puigdemont
    © AFP 2018/ Francois Lenoir
    Almanya'da gözaltına alınan Katalan lider Puigdemont ilk kez konuştu: Yürüdüğümüz yolda devam etmeliyiz
    ​Puigdemont, İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena'nın 23 Mart'ta 25 Katalan lider için Avrupa çapında yakalama kararı çıkarmasına koşut olarak 25 Mart'ta Danimarka'dan Almanya'ya geçerken gözaltına alınmıştı.

    KARAR SÜRECİ UZAYABİLİR

    Bugün Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığı, Katalan liderin İspanya'ya iadesi için tutuklanması talebini Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bildirdi. Bu süre içinde Puigdemont'un gözaltında tutulmaya devam edilmesini de talep etti.

    Kararı Eyalet Yüksek Mahkemesi verecek. Konunun son derece karmaşık olması, iade sürecinin uzamasına yol açabilir. Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin karardan önce İspanyol adli makamlarından belge istemesi gerekebilir.

    Danimarka'dan Almanya'ya geçerken Schleswig-Holstein eyaletinde gözaltına alınan Carles Puigdemont, Neumünster'de hapishaneye konuldu.
    © REUTERS/ Fabian Bimmer
    Alman hükümeti: Katalan lideri İspanya'ya iade edip etmemek, eyalet yargısının işi

    ALMAN HÜKÜMETİ İADEDEN YANA

    Ancak Alman hükümeti, kararı eyalet mahkemesinin vereceğini söylese de AB üyesi İspanya'ya iadeden yana tavır koymuştu.

    İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, (referandumla ilgili çalışmalar üzerinden) zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdiği Katalan liderlerden olan Puigdemont, İspanya'ya iade edilirse tutuklanacak ve dava başlayana dek de hapiste tutulacak. Katalan liderler bu suçlamalardan mahkum edilirse 30 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

    Mevlüt Çavuşoğlu Sigmar Gabriel ortak basın toplantısı Berlin, Almanya 6 Mart 2018
    © REUTERS/ FABRIZIO BENSCH
    Gabriel: Müslim'in iadesi talebinde hukuk devletine uyulacak

    PROTESTO DALGASI

    İspanya Yüksek Mahkemesi'nin  Katalan liderlere yönelik yeni tutuklama kararları, bölgede güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşen yeni protesto dalgası başlatmıştı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de de meclis önünde Puigdemont'un serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

    Etiketler:
    iade talebi, İspanya Yüksek Mahkemesi, Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığı, Carles Puigdemont, Almanya
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