Avusturya Başbakanı Kurz, Rus diplomatları neden sınır dışı etmediklerini açıkladı

Kurz, başbakanlık görevindeki ilk 100 gününü değerlendirdiği Plus 4 televizyonundaki röportajında Viyana'nın Skripal vakası nedeniyle Rus diplomatları neden sınır dışı etmediğini anlattı.

Avusturya'nın kararını etkileyen birkaç neden bulunduğunu kaydeden Kurz, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Rusya ile iyi ilişkilere sahibiz. Biz tarafsız bir ülkeyiz ve Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) gibi birçok uluslararası kuruluşun genel merkezine ev sahipliği yapıyoruz. Yüzlerce diplomat, tarafsız bir bölgede görüşmeler yapmak üzere buraya geliyor. Bu nedenle, ülkeler arasında bir köprü rolü oynayabiliriz."

Skripal vakası nedeniyle İngiltere ve ABD'nin Rus diplomatları sınırdışı sonrası bazı Batılı ülkeler ile bir dizi AB üyesi, Rus diplomatları sınır dışı ederken Avusturya, Moskova büyükelçisini istişare için Viyana'ya çağırmakla yetinmişti.

Avusturya, Rus diplomatları sınır dışı etmeyen 9 AB ülkesi arasında yer almıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissi, Londra yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında Viyana'ya baskı uygulamaya çalıştığını söylemişti.