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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson

    Johnson’dan, İşçi Partisi lideri Corbyn’e: Kremlin’in faydalı budalası

    © REUTERS/ Hannah McKay
    Avrupa
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (65)
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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn’i, eski Rus ajan Sergey Skripal’in ve kızının zehirlenmesi olayı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden dolayı ‘Kremlin’in faydalı budalası’ olarak niteledi.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS/ Simon Dawson
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    Johnson, The Sunday Times gazetesinde yayınlanan yazısında İşçi Partisi lideri Corbyn'in, İngiliz hükümetinin tutumuna doğrudan destek vermeden Moskova'nın propagandasına duyduğu güveni boşuna dile getirdiğini ifade etti.

    Kremlin'in ‘uygunsuz gerçekleri yalan ve dezenformasyon çığının altına gömmek için utanmazca bir girişimde' bulunduğunu belirten Johnson, "Kremlin'e, yaptığı propagandaya sahte bir güvenin oluşmasına yardımcı olan tek şey, diğer ülkelerden politikacıların katılımını sağlaması. Ne yazık ki Jeremy Corbyn'in de bu çabalara katılmış olduğu sonucuna varmak durumundayım" ifadelerini kullandı.

    'RUSYA DOLAYLI YA DA DOĞRUDAN SORUMLU'

    OPCW
    © AP Photo/ Peter Dejong
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    Bu arada İşçi Partisi basın sekreterinden şöyle bir açıklama geldi:

    "Jeremy Corbyn, kanıtların Rusya'nın doğrudan ya da dolaylı olarak olaydan (Skripal'in zehirlenmesinden) sorumlu olduğunu gösterdiğini birçok kez açıkladı."

    Parti sözcüsü ayrıca Johnson'un Porton Down laboratuvarının uzmanlarından alınan bilgileri ciddi bir şekilde çarpıtarak ‘kendini aptal yerine koyduğunu' ve hükümete zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

    Daha önce Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin, Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını görüşmek için İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a görüşme talebini ilettiği bir nota gönderdiği ifade edilmişti.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (65)

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    Etiketler:
    Jeremy Corbyn, Boris Johnson, Rusya, İngiltere
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