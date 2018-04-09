Johnson’dan, İşçi Partisi lideri Corbyn’e: Kremlin’in faydalı budalası

Kremlin'in ‘uygunsuz gerçekleri yalan ve dezenformasyon çığının altına gömmek için utanmazca bir girişimde' bulunduğunu belirten Johnson, "Kremlin'e, yaptığı propagandaya sahte bir güvenin oluşmasına yardımcı olan tek şey, diğer ülkelerden politikacıların katılımını sağlaması. Ne yazık ki Jeremy Corbyn'in de bu çabalara katılmış olduğu sonucuna varmak durumundayım" ifadelerini kullandı.
'RUSYA DOLAYLI YA DA DOĞRUDAN SORUMLU'
"Jeremy Corbyn, kanıtların Rusya'nın doğrudan ya da dolaylı olarak olaydan (Skripal'in zehirlenmesinden) sorumlu olduğunu gösterdiğini birçok kez açıkladı."
Parti sözcüsü ayrıca Johnson'un Porton Down laboratuvarının uzmanlarından alınan bilgileri ciddi bir şekilde çarpıtarak ‘kendini aptal yerine koyduğunu' ve hükümete zarar verdiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin, Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını görüşmek için İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a görüşme talebini ilettiği bir nota gönderdiği ifade edilmişti.
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