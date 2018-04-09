Varufakis, Çipras'a rakip olacak

© AFP 2018/ ANGELOS TZORTZINIS Varufakis: Ben daha ölmedim

Yunanistan'da 2015'te Aleksis Çipras hükümetinde Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan ama Euro Bölgesi ile yürütülen müzakerelerde istenmediği ve uzlaşıya varılabilsin diye 'ülkenin önünü açmak' için istifa eden Yannis Varufakis'ten adaylık açıklaması geldi. TRT World'den Imran Garda'ya özel bir röportaj veren Varufakis, bir sonraki genel seçimde başbakanlığa adaylığını koyacağını duyurdu.

Varufakis şunları söyledi: "Yunanistan'ın başbakanı olma fikri kulağa korkunç geliyor. Ama yine de birinin eninde sonunda yapması gereken pis bir iş. Keşke bunu yapmak zorunda kalmasam… Keşke Çipras'ı destekleyebilsem… Keşke bu ülke için doğru olanı yapan herhangi birini destekleyebilsem…"

Varufakis'in, yeni partisi DiEM 25'i (Avrupa’da Demokrasi Hareketi) de anlattığı röportajın tamamı 14 Nisan’da yayınlanacak.

EXCLUSIVE: Greece’s former finance minister, @yanisvaroufakis, has told us he will run for prime minister in the country’s next general elections. We spoke to him at length about his new political party and what’s behind his intentions to run pic.twitter.com/uLz5RpNPr1 — TRT World (@trtworld) April 9, 2018

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