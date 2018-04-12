Cambridge Analytica'da ikinci CEO değişikliği

Şirketin önceki CEO'su Alexander Nix'in görevine son verilmesinin ardından vekaleten atanan Alexander Tayler da görevden alındı.
Cambridge Analytica'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun Alexander Tayler'ın görevinden alınması ve eski pozisyonuna atanmasına karar verdiği belirtildi.
Tayler'ın görev değişikliğinin, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade vermesi sırasında gelmesi dikkati çekti.
Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firması, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmakla suçlanıyor.
Nix görüntülerde, adaylığı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek, "Bütün araştırmayı yaptık. Bütün veriyi elde ettik. Bütün analizi gerçekleştirdik. Hedeflemeyi yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)