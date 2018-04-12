Yuliya Skripal: Babamın durumu halen ağır

İngiliz polisinden Yuliya'nın durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç kadının halen İngiliz polisinden destek almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Yuliya Skripal'in kendi ifadelerine de yer verildi.

Açıklamaya göre, 66 yaşındaki babasının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Skripal, "Kendisi halen ağır hasta. Ben de halen bize karşı kullanılan sinir sistemi üzerindeki maddenin etkilerinden dolayı acı çekiyorum" dedi.

İngiliz emniyetinden özel eğitimli memurların kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Skripal, zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın süreciyle de ilgili kendisinin bilgilendirildiğini aktardı.

'BASINA RÖPORTAJ VERMEK İÇİN HENÜZ YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİLİM'

Ailesi ve dostlarına erişimi olduğunu, ayrıca Rus Büyükelçiliğinin yardım teklifinden de haberdar edildiğini dile getiren Skripal, şunları kaydetti:

"Şu anda hizmetlerinden faydalanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlarla nasıl iletişim kurabileceğimi biliyorum. En önemlisi, güvendeyim ve zaman ilerledikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Ancak basına tam bir röportaj vermek için henüz yeterince güçlü değilim. Bunu bir gün yapmayı umuyorum. O zamana kadar da kimsenin benim veya babam adına konuşmadığını, kendi adımıza konuştuğumuzun altını çizmek istiyorum. Kuzenim Viktoria'ya da bizim için endişelemesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bir süreliğine benimle iletişime geçmeye çalışmaması ve ziyaret etmemesini talep ediyorum. Görüşleri ve iddiaları kendisine aittir, benim ya da babamın görüşleri değildir. Şu aşamada basın ya da medyaya konuşmak istemiyorum. Mevcut durumumu anlamaya çalışırken kendilerinin anlayış ve sabırlarını bekliyorum."

Salisbury Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Yuliya Skripal'in taburcu edildiği ancak tedavisinin dışarıda süreceği, Sergey Skripal'in de durumunun iyiye gittiği ve yakın bir zamanda taburcu edilmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.