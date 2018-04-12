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    İngiltere, Salisbury, 15 Mart 2018, İngiltere Başbakanı Theresa May olay yerinde polis eşliğinde incelemelerde bulundu.

    İngiliz kabinesinden Suriye'ye yönelik adım atılmasına onay

    © REUTERS / Toby Melville
    Avrupa
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    İngiltere'de Suriye'ye yönelik müdahale arayışındaki Başbakan May, kabinesinden onay aldı. İngiliz bakanlar, "kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi" için Suriye'ye yönelik adım atılmasına yeşil ışık yaktı.

    İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa'yla birlikte Suriye'ye yönelik atılacak askeri adımları görüşmek üzere kabinesini topladı. Kabineden May'e atılacak adımlar konusunda onay geldi.

    Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May ile adı 'el ele tutuşma skandalına' karışan ve İngiltere'yi ziyaret edip etmeyeceği yılan hikayesine dönen Trump övgüler yağdırdı. Gerçekte ben İngiltere'yi, Birleşik Krallık'ı, İskoçya'yı çok seven bir insanım. Çok özel insanlar, çok özel bir yer diyen Trump, Ülkenize herhangi bir zorluk çıkarmak istemiyorum ifadesini kullandı. May ile de birçoğunun düşündüğünün aksine çok iyi bir ilişkisi olduğunu dile getiren Trump Kendisini destekliyorum, yaptıklarının çoğunu destekliyorum, sizi askeri anlamda da destekliyorum. Başınıza bir şey gelirse yardımınıza koşarız ifadelerini kullandı.
    © REUTERS / Carlos Barria
    BBC: İngiltere Başbakanı, Trump'ın Suriye'ye olası saldırısına katılmaya hazır
    Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifade edildi.

    Yapılan açıklamada, kimyasal silah kullanımına göz yumulamayacağı ifade edilirken, İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yer alacağı operasyonun detayları paylaşılmadı.

    May, Duma bölgesinden gelen bütün işaretlerin Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini savunmuştu. İngiliz basını, olası bir askeri müdahaleye İngiltere hükümetinin katılmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

    Diğer yandan, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin henüz bir kanıt ortaya konulmuş değil. Rusya, söz konusu iddiaların Batı'nın yeni bir provokasyonu olduğunu belirtiyor.

    Etiketler:
    kimyasal bomba, Theresa May, Doğu Guta, Duma, İngiltere, Suriye, ABD
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