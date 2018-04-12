İngiliz kabinesinden Suriye'ye yönelik adım atılmasına onay

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa'yla birlikte Suriye'ye yönelik atılacak askeri adımları görüşmek üzere kabinesini topladı. Kabineden May'e atılacak adımlar konusunda onay geldi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifade edildi.

Yapılan açıklamada, kimyasal silah kullanımına göz yumulamayacağı ifade edilirken, İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yer alacağı operasyonun detayları paylaşılmadı.

May, Duma bölgesinden gelen bütün işaretlerin Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini savunmuştu. İngiliz basını, olası bir askeri müdahaleye İngiltere hükümetinin katılmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Diğer yandan, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin henüz bir kanıt ortaya konulmuş değil. Rusya, söz konusu iddiaların Batı'nın yeni bir provokasyonu olduğunu belirtiyor.