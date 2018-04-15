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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson

    İngiltere: Bu operasyon Suriye’ye daha fazla müdahil olacağımız anlamına gelmiyor

    © REUTERS / Hannah McKay
    Avrupa
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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin, Suriye’ye yönelik ABD ve Fransa ile düzenlediği operasyonun, Batı'nın oraya daha fazla müdahil olacağı anlamına gelmediğini savundu.

    Sunday Telegraph gazetesinde makale yayımlayan Johnson, Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin "Barbarlığa son veremeyebiliriz ancak dünyaya, barbarlık türlerinden birinin yasak olduğunu ve yasak kalmayı hak ettiğini söylüyoruz" dedi.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS / Simon Dawson
    İngiltere Başbakanı May: Suriye'ye saldırı haklı ve yasal
    Johnson, Suriye'ye yönelik operasyonun sınırlı olduğunu ve ülkenin "kimyasal silah kapasitesiyle ilgili belirli hedeflere yönelik olarak gerçekleştirildiğini" söyledi. Suriye'nin kimyasal silah kapasitesi hakkında henüz bir kanıt ortaya konmuş değil.

    'RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ STRATEJİK HEDEFLERİNİ ENGELLEMEYE DÖNÜK DEĞİL'

    Johnson, şunları yazdı:

    "Rusya ile ilişkilerimizde anlaşılabilir bir gerilimin yaşandığı bir dönemde, bu eylemin Rusya'nın Suriye'deki stratejik hedeflerini engellemeye dönük bir girişim olmadığını vurgulamamız önem taşıyor. Bu (operasyon) İngiltere ya da Batı'nın Suriye'ye daha fazla müdahil olacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda dürüst olma cesareti göstermeliyiz."

    PARLAMENTOYA DANIŞMAMA NEDENİ 'SÜRATLİ OLMA İHTİYACI'

    Öte yandan İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, ülkenin, ABD ve Fransa ile düzenlenen operasyona parlamentoya danışmadan dahil olmasının gerekçesini "süratli olma ihtiyacı" olarak açıkladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    Ministry press service оброны Russian Federation
    Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz
    Hedeflerin vurulmasında başarıya ulaşılması için hızlı olma zorunluluğu bulunduğunu savunan Burt, "Başbakan yalnız başına hareket etmiyordu, operasyonda yer alan müttefikleriyle çalışıyordu" dedi.

    HALKIN ÇOĞUNLUĞU KARŞI

    Öte yandan "Mail on Sunday" gazetesinin yaptırdığı anket, İngiliz halkının yüzde 54'ünün parlamentoya danışılmadan operasyona katılmanın yanlış olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Başbakan Theresa May'in operasyona parlamento onayı olmadan dahil olmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 30'da kaldı.

    Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de bugün yaptığı açıklamada, hükümetlerin gelecekteki askeri müdahaleler öncesinde parlamentodan onay alması zorunluluğu getiren yeni bir yasal düzenleme için çağrıda bulundu.

    ABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
    © AP Photo / Hassan Ammar
    ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu
    MAY SÖZÜNÜ TUTMADI

    Başbakan May, Suriye operasyonuyla ilgili olarak pazartesi günü parlamentoyu bilgilendireceğini ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını söylemişti. May, herhangi bir oylama sözü vermekten kaçınmıştı.

    Muhalefet partilileri parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesini eleştirirken, May'i de ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat almakla suçlamıştı.

    İngiltere, ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

    Etiketler:
    Theresa May, Jeremy Corbyn, Boris Johnson, Rusya, İngiltere, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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