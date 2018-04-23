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    Salah Abdeslam

    Paris katliamı şüphelisi Salah Abdeslam 20 yıl hapis cezası aldı

    © AFP 2018 / Benoit PEYRUCQ
    Avrupa
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    Fransa'nın başkenti Paris ve banliyösü Saint-Denis'te 13 Kasım 2015'te IŞİD'in yaptığı ve 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının hayattaki tek şüphelisi 28 yaşındaki Fas asıllı Fransa vatandaşı Salah Abeslam, Belçika'daki mahkemede 'terörizm bağlantılı cinayete teşebbüs' eyleminden suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

    Salah Abdeslam'sın avukatı Sven Mary
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    Avukatları, 'konuşmayan' Paris zanlısı Abdeslam'ın savunmasından çekildi
    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki mahkeme Abdeslam'ı 2016'da kentte yakalanmadan önce polisle girilen çatışma nedeniyle 'terörizm bağlantılı cinayete teşebbüs' eyleminden suçlu buldu.

    Mahkeme kararında Abdeslam ile diğer davalı 24 yaşındaki Sofiane Ayari'nin kaçmadan önce polise ateş açtıkları belirterek ikilinin 'aşırıcı eylemlerdeki rolleri konusunda şüphe olmadığını' belirtti.

    Mahkeme ikili hakkındaki kararında da savcıların talebi doğrultusunda Abdeslam ve Ayari için 20 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. İkiliye ayrıca 12.000 euro para cezası verildi.

    ABDESLAM FRANSA'DA CEZAEVİNDE TUTULUYOR

    Abdeslam Paris saldırıları nedeniyle 2 yıldır Fransa'nın kuzeyindeki bir cezaevinde tutuluyor ve Fransa'daki saldırılar konusunda davanın sonuçlanmasını bekliyor.

    Tunus asıllı Ayari ise Belçika'da bir cezaevinde tutulmasına rağmen duruşmaya katılmadı. Ayari daha önce Suriye'de IŞİD için savaştığını kabul etmişti.

    Belçika'daki mahkemenin başkanı Luc Hennart karardan önceki açıklamasında "Sanıklar burada olmayacak. Varlıkları zorunlu değil. Burada olmayı isteselerdi gelebilirlerdi ancak burada olmamayı seçtiler. Bu durum prosedürleri bozmayacak"  ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    Paris'teki saldırıların zanlısı Salah Abdeslam’ın yakalanma anı
    © REUTERS /
    Paris saldırganı Abdeslam, Fransa'nın en pahalı tutuklusuna dönüşüyor
    Paris saldırıları konusunda ihbar alan Belçika polisi saldırılardan 4 ay sonra, 15 Mart 2016'da Brüksel'in Forest bölgesindeki bir apartmana baskın yapmış ve buradaki çatışmada 4 polis yaralanmıştı.

    Çatışmaya giren Cezayir asıllı bir kişi öldürülürken, Fas asıllı Belçika doğumlu Fransa vatandaşı Abdeslam ve suç ortağı olduğu belirtilen Ayari çatışmadan kaçmış ancak 3 gün sonra Brüksel'in Molenbeek semtinde yakalanmıştı. 

    Forest bölgesinde apartmanda Abdeslam'ın parmak izine rastlandığı açıklanmıştı.

    Paris'teki saldırılarda Abdeslam'ın ağabeyi Brahim üzerindeki bombayı infilak ettiren IŞİD militanlarından biriydi.

    Abdeslam'ın Paris saldırılarındaki rolü kesin olarak bilinmese de patlayıcıları üretmeye, araç kiralamaya, saklanacak yer bulmaya ve ulaşım konusunda militanlara  yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

    22 Mart 2016'da da Paris'teki saldırılarla bağlantılı bir IŞİD hücresi Brüksel havalimanında ve bir metro istasyonunda intihar bombalarıyla saldırı düzenlemiş ve 32 kişinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına yol açmıştı.

    Abdeslam bu saldırı hakkında bilgisi olduğunu reddetse de soruşturmacılar saldırganların Abdeslam'ın tutuklanması nedniyle panikleyip  planlanandan önce harekete geçmiş olabileceklerini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Brüksel saldırıları, Paris katliamı, IŞİD, Sofiane Ayari, Salah Abdeslam, Belçika, Fransa
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