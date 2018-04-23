Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Sarkisyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE BARIŞ DİLİYORUM'

Protestoların kendisine karşı olduğunu kabul eden Sarkisyan, göstericilere hitap ederek, "Talebinizi yerine getiriyorum. Ülkemize barış, ahenk ve mantık diliyorum" diye ekledi.

2015 yılında yapılan anayasa reformu uyarınca 9 Nisan'da parlamenter sisteme geçen ve yürütme yetkisini devlet başkanından başbakana veren Ermenistan'da yeni dönemin ilk başbakanı Serj Sarkisyan olmuştu.

Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada oy çokluğuyla başbakan seçilmişti.

Ermeni muhalifler, Sarkisyan'ın başbakanlığa adaylığını açıklamasının ardından 13 Nisan'da başkent Erivan'da gösterilere başlamıştı. Protestocuların lideri ve muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yapmış ve 'Kadife Devrim' ilan etmişti.