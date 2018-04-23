Bosna yargısı, FETÖ gerekçesiyle Türkiye'ye iadeyi reddetti

'SIĞINMA BAŞVURUSU DAHA ÖNCE YAPILDI'
Reuters'in ele geçirdiği belgeye göre Bosna'da federal temyiz mahkemesi, Hümeyra Gökçen'in iadesini reddetme kararı alırken bunu Ankara'nın teslimini talep etmesinden önce Gökçen'in sığınma başvurusu yapmış olmasına dayandırdı.
'BM'YE GÖRE FETÖ DİYE TERÖR ÖRGÜTÜ YOK'
Temyiz kararının kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi. Mahkeme, Reuters'in bu dosyayla ilgili daha fazla ayrıntı ve başka iade talepleri olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.
'ANKARA, PEK ÇOK İADE TALEBİNDE BULUNDU'
Ankara, ilgili ülkelerden Fethullah Gülen hareketinin okullarının kapatılması ve okullarla bağlantı kişilerin iadesini talep ediyor.
YILDIRIM'IN ZİYARETİNDE ÇAĞRI
Bosna henüz bu okullarla ilgili henüz somut adım atmadı, ama baskılar karşısında bazı Türk öğretmenler ülkeyi terk etti.
Başbakan Binali Yıldırım, geçen ayki Saraybosna ziyaretinde özellikle eğitim ve iş alemindeki FETÖ'cülere karşı daha fazla eylem çağrısı yapmıştı.
Türkiye'nin Kosova'da başbakandan izinsiz gizli FETÖ operasyonu yürütmesi ise ikili ilişkilerde kriz çıkardı. Ardından Gabon'daki operasyon geldi.
Fethullah Gülen hareketi zirve döneminde 160 ülkede okullar yönetiyordu.
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