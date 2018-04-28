Almanya'dan Türkiye'ye seçim iptali

Almanya'da KRV eyalet hükümeti, Solingen saldırısının yıldönümünün, Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılamayacağı gerekçesiyle Çavuşoğlu'nun katılacağı bir parlamento etkinliği yapılmayacağını belirtti.

© AP Photo / Franka Bruns Türkiye'den Almanya'ya 24 Haziran notası

Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyalet parlamentosunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bir anma töreninin düzenlenmeyeceği belirtildi. KRV eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller parti grupları tarafından da onaylandığı bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Düsseldorf kentindeki eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun parlamentoda konuşma yapmaması için Cuma günü görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi.

EYALET BAŞKANI DAVET ETMİŞTİ

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Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu davet etmişti.

Eyalet hükümeti çevrelerine dayandırılan habere göre, sadece bir Türk hükümet yetkilisiyle eyalet başbakanlık binasında bir anma etkinliği planlandığı belirtildi. Anma töreninde "siyaset istenmediği" belirtiliyor.

'SİYASİ PARTİ KAVGASINA DÖNÜŞMEMELİ'

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KRV eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısınının yıldönümü anmasının, "siyasi parti çekişmeleriyle" gölgelenemeyeceğini ifade etti. Wiermer, 29 Mayıs 1993'teki saldırının "ne Almanya ne de Türkiye'deki seçim kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemeyeceğine" dikkat çekti.

Wiermer, Solingen saldırısı kurbanlarını anmak üzere eyalet genelinde etkinlikler yapılacağını, ancak etkinliklere ilişkin planların gelecek günlerde açıklanacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine ise katılacak.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcılar tarafından Türklerin yaşadığı bir bina kundaklanmış, çıkan yangında Genç ailesinden beş kişi yaşamını yitirmişti.