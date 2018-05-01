İngiliz savaş uçakları Karadeniz’de ‘saldırganlığa’ karşı mücadele edecekmiş

Romanya'daki Mihail Kogălniceanu hava üssündeki törende NATO temsilcileri, İngiliz savaş uçaklarına, Karadeniz üzerindeki hava polisi misyonunu güçlendirme yetkisi verdi.

NATO'nun İspanya'daki Torrejon hava üssündeki Ortak Hava Operasyonları Merkezi Komutanı General Ruben Carlos Garcia Servert, bu tür eylemlerin ittifakın birleşme yeteneğini sergilediğini söyledi.

Olası tehditlerin önlenmesi için Karadeniz üzerindeki hava sahasının devriye gezilmesinin öneminin altını çizen İngiltere'nin Romanya Büyükelçisi, "Hava sahasını koruma misyonları, ittifak veya üyelerine yönelik her türlü potansiyel saldırganlık veya tehdide karşı hızlı ve etkili mücadele etme yeteneğinde olduğumuzu garanti ediyor" diye açıkladı.