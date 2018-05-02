Erivan'da on binler, başbakan seçilemeyen Paşinyan'ın çağrısının ardından yolları kapattı

Ermenistan'da, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi nedeniyle parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sivil itaatsizlik çağrısı ile sokağa çıkan on binlerce protestocu başkent Erivan'a giden bazı yolları kapattı.

AFP haber ajansı, protestocuların başkent Erivan'ı 'paralize ettiğini', burada neredeyse tüm sokakların trafiğe kapatıldığını ve pek çok dükkanın da açılmadığını aktardı.

Ajansa göre, Erivan'ı şehirdeki havaalanına bağlayan yol da bloke edilmiş durumda.

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan parlamentosu başbakan seçemedi

Erivan'da on binlerce kişinin katıldığı bu protestolar, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi yüzünden başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısını izliyor.

Paşinyan, Serj Sarkisyan'ın Ermenistan'da on yıl devlet başkanlığı yapması ardından parlamento tarafından başbakanlık görevine getirilmesi nedeniyle düzenlenen protestolara liderlik etmişti.

Sarkisyan'ın bir hafta önce istifa etmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerine silahsız fakat üniformalı bazı askerler de katılmıştı.

Öte yandan bugünkü protestolarda polislerin göstericileri yolları açmaları için ikna etmeye çalıştığı fakat güç kullanmadığı belirtiliyor.

Ermenistan'da parlamento bir hafta içinde yeniden başbakan seçmek için toplanacak. Parlamentonun çoğunluğun desteği ile ikinci defa başbakan seçememesi halinde ülkede seçimler düzenlenecek.