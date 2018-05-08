Putin ve Medvedev'den Paşinyan'a kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif lider Nikol Paşinyan'a, Ermenistan Başbakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla bir kutlama telgrafı gönderdi. Putin mesajında, Paşinyan'ın yeni görevindeki çalışmalarının ülkeler arasındaki müttefik ilişkileri güçlendirmeye katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

Kremlin basın dairesinin konuya ilişkin açıklamasında, Putin'in Paşinyan'a gönderdiği kutlama mesajına yer verildi.

Açıklamada, "Hükümetin başındaki faaliyetlerinizin, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlenmesine, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki işbirliğimize katkıda bulunmasını bekliyorum" ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan Putin'in dünkü yemin töreni sonrasında prosedür gereği görevinden istifa eden ve Rusya Başbakanı görevini vekaleten yürüten Dmitriy Medvedev de Paşinyan'a kutlama telgrafı gönderdi.

Medvedev'in telgrafında, "Ticari-ekonomik, bilimsel ve teknik, kültürel ve beşeri işbirliğimizin daha da geliştirilmesinin, çeşitli alanlarda büyük ortak projelerin hayata geçirilmesinin, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde entegrasyon etkileşiminin güçlendirilmesinin Rusya ve Ermenistan'ın çıkarlarına tamamen uygun olduğuna inanıyorum" dendi.