UAEA: İran nükleerle ilgili taahhütlerini yerine getiriyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın, dünyanın en kapsamlı nükleer doğrulama programına tabi olduğunu vurgulayarak "Bugün itibarıyla UAEA, nükleer kaynaklı taahhütlerin İran tarafından uygulandığını teyit eder" ifadesini kullandı.

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amano'nun İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Amano, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) talebi ve 2015 yılında UAEA Yönetim Kurulunun kararı üzerine, ajansın, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde nükleer ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulamaya ve denetlemeye devam ettiği bilgisini paylaştı.

JCPOA doğrultusunda İran'ın nükleerle ilgi taahhütlerini yerine getirdiğine dikkati çeken Amano, "İran JCPOA kapsamında dünyanın en güçlü doğrulama programına tabidir. Bugün itibarıyla UAEA, nükleer kaynaklı taahhütlerin İran tarafından uygulandığını teyit eder" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün 2015 yılında yapılan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı alındığını açıklamış ve bu ülkeye yönelik askıya alınan yaptırımların tekrar uygulanacağını duyurmuştu.