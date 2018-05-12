İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde milyarlarca poundluk ‘delik’ bulundu

The Independent gazetesinin haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 10 yıl içinde ordunun modernizasyonuna 180 milyar pound harcamayı planlıyordu.

Ordunun modernizasyon programı, yeni nesil nükleer denizaltı ve yeni firkateynlerin yapımını ve ayrıca F-35 savaş uçağı alımını öngörüyor.

Ancak İngiliz parlamenterler, Savunma Bakanlığı'nın bu projelerinin hayata geçirilmesi için paranın yetmediğini tespit etti, üstelik açık yaklaşık 21 milyar poundu bulabilir.

Parlamenterler, bakanlık yetkililerini bütçe harcamaları üzerindeki kontrolü kaybetmekle suçladı.

Avam Kamarası'nın hazırladığı raporda, "Savunma Bakanlığı, ihtiyaç duyduğu her şeyi alabilmek için yeterli kaynaklara sahip değil" ifadesi yer aldı.