Paris'te bıçaklı saldırı: En az 2 ölü, 8 yaralı

BFM TV'nin haberine göre, Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda ikisi ağır sekiz sekiz kişi yaralandı. En az 2 kişi ise hayatını kaybetti.

En az 2 kişinin ölmesine 8 kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırganın polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerrard Collomb, saldırganın ne tür bir motivasyonla bu saldırıyı düzenlediğini henüz bilmediklerini söyledi. Collomb, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Hızla reaksiyon gösteren ve durumu kontrol altına alan, saldırganı etkisiz hale getiren polis güçlerimizi tebrik ediyorum. Kalbim, bu acımasız saldırının kurbanlarıyla beraber" ifadesini kullandı.

Agression à #Paris: je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 Mayıs 2018

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