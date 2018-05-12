Paris'te bıçaklı saldırı: En az 2 ölü, 8 yaralı

En az 2 kişinin ölmesine 8 kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırganın polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.
ALOHA SNACKBAR:— Bugman Deceiver 🌿 (@bugmandeceiver) 12 Mayıs 2018
Mass Stabbing in Paris.https://t.co/O6OXpfEsmW pic.twitter.com/ExNYxg0Ndx
Fransa İçişleri Bakanı Gerrard Collomb, saldırganın ne tür bir motivasyonla bu saldırıyı düzenlediğini henüz bilmediklerini söyledi. Collomb, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Hızla reaksiyon gösteren ve durumu kontrol altına alan, saldırganı etkisiz hale getiren polis güçlerimizi tebrik ediyorum. Kalbim, bu acımasız saldırının kurbanlarıyla beraber" ifadesini kullandı.
Agression à #Paris: je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 Mayıs 2018
Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux.
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