'Erken seçimlerin açıklanmasının ardından günde yaklaşık 30 Türk Yunanistan'a iltica etti'

© REUTERS / Alkis Konstantinidis 17 Türk vatandaşından Yunanistan'a iltica talebi

Kathimerini'ye açıklamalarda bulunan yetkililer, Türkiye'den sığınmacı geçişlerinin arttığını ve Göçmen Politikaları Bakanlığı'nın ise ülkedeki göçmen merkezlerini genişletmeyi planladığını bildirdi. Habere göre ayrıca, Avrupa Birliği'nin de bu konuda Atina ile hemfikir olduğu aktarıldı.

SADECE NİSAN AYINDA 6 BİNDEN FAZLA

Kathimerini'nin haberine göre sadece Nisan ayında 6.632 sığınmacının Yunanistan'a geçtiğini aktaran yetkililer, yılın ilk 5 ayında ise bu rakamın 16.478 olduğunu ve sığınmacı olarak Yunanistan'a gelen Türk vatandaşlarının sayısının hızla arttığını bildirdi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasının ardından günde yaklaşık 30 Türk vatandaşının Yunanistan'a göçmen olarak gittiği iddia edildi.

© REUTERS / Costas Baltas Yunanistan'da iltica hakkı alan bir darbeci daha serbest bırakıldı

Gazeteye konuşan bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi de, sığınmacı kamplarının kapasitesinin artırılmasının sığınmacıların mevcut koşullarını daha zorlaştıracağını bildirdi.

Haberde ayrıca Yunan hükümetinin de Türkiye'yle bu konuda bir diplomatik süreç başlatmayı ve parlamentoda tartışılan bir yasa tasarısıyla ülkeye yapılan girişleri ve oluşan kalabalıkları azaltmayı umduğu aktarıldı.