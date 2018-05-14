Putin, Paşinyan'la buluştu: İlişkilerin eskiden olduğu gibi dinamik şekilde gelişmesini umuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da yeni hükümetin kurulmasıyla başlayan yeni dönemde Moskova ve Erivan arasındaki ilişkilerin eskiden olduğu gibi dinamik şekilde gelişmesini beklediklerini söyledi.

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV Kremlin: Putin, Paşinyan ile görüşecek

Vladimir Putin, Erivan'da uzun süren protesto gösterilerinin ardından geçen hafta başbakan seçilen muhalif lider Nikol Paşinyan'la Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde buluştu.

Ermenistan'ı Rusya'nın yakın müttefiki olarak niteleyen Putin, "Size başbakanlık görevinde başarılar diliyorum ve ilişkilerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mütemadiyen gelişeceğini umuyorum" dedi.

Ermenistan'ın hem ekonomik işbirliği hem de güvenlik konularında Rusya'nın en yakın ortağı ve müttefiki olduğuna dikkat çeken Rus lider, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ortaya koyan çok olumlu sonuçları sadece korumakla kalmamaları, aynı zamanda katlamaları gerektiğinin altını çizdi.

'ULUSLARARASI ARENADA AKTİF OLARAK ÇALIŞACAĞIZ'

Putin, Rusya'nın Ermenistan'la uluslararası arenada aktif olarak çalışacağını da belirtti.

Putin, "Moskova, Erivan ile uluslararası arenada, başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ve bölgesel kuruluşlarda güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında aktif olarak çalışacak" diye konuştu.

PAŞİNYAN: RUSYA'YLA STRATEJİK MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Paşinyan da, Ermenistan'daki kriz sırasında izlediği dengeli yaklaşım için Rusya'ya minnettar olduklarını ifade etti.

Ermenistan ve Rusya arasında stratejik müttefiklik ilişkilerinde değişiklik olmadığının altını çizen Paşinyan, Ermenistan'da bu konuda görüş birliği bulunduğunu vurguladı.

'İLİŞKİLERE YENİ İVME KAZANDIRMA AMACINDAYIZ'

Paşinyan, "Ermenistan'da hiç kimse, Rus-Ermeni ilişkilerinin stratejik önemini hiçbir zaman sorgulamadı ve sorgulamayacak. İlişkilere hem siyasi hem de ekonomik açıdan yeni ivme kazandırma amacındayız" ifadelerini kullandı.

Askeri alandaki işbirliğini geliştirmeyi umduğunu da kaydeden Paşinyan, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Moskova'da düzenlenen geçit törenini anımsatarak, Rusya'nın askeri sanayii alanındaki başarılarının hayranlık verici olduğunun altını çizdi.