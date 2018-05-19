İngiltere'de kraliyet düğünü: Prens Harry ile Meghan karı koca ilan edildi

14.28: Karşılıklı olarak evlilik yeminlerini eden Harry ile Meghan, ardından "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusunu "Ediyorum" diyerek yanıtladı.
14.21: Prens Harry ile Meghan Markle evlilik yemini ediyor.
14.00: Tören başladı.
WATCH LIVE: Meghan Markle is walking down the aisle https://t.co/sCfn1H3hgS #RoyalWedding pic.twitter.com/tp9xtTW4B7— Sputnik (@SputnikInt) May 19, 2018
13:58: Meghan Markle Windsor Şatosu'na gelirken beyaz gelinliği içinde ilk kez görüntülendi.
Ada basınında haftalardır en çok konuşulan konulardan biri Markle'ın gelinliğinin nasıl olacağı üzerineydi.
13.50: Prens Harry, askeri üniforma içinde ağabeyi William ile birlikte St George's Şapeli'ne geldi.
12.30: St George's Şapeli, yaklaşık 600 kişi aldı. Binlerce kişi ise Windsor kalesi dışında düğünü takip etmek için yerlerini aldı.
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