İngiltere'de kraliyet düğünü: Prens Harry ile Meghan karı koca ilan edildi

İngiltere taht sıralamasında 6. sırada yer alan Prens Harry, 1.5 yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere'nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evleniyor.

14.28: Karşılıklı olarak evlilik yeminlerini eden Harry ile Meghan, ardından "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusunu "Ediyorum" diyerek yanıtladı.

14.21: Prens Harry ile Meghan Markle evlilik yemini ediyor.

14.00: Tören başladı.

13:58: Meghan Markle Windsor Şatosu'na gelirken beyaz gelinliği içinde ilk kez görüntülendi.

Ada basınında haftalardır en çok konuşulan konulardan biri Markle'ın gelinliğinin nasıl olacağı üzerineydi.

13.50: Prens Harry, askeri üniforma içinde ağabeyi William ile birlikte St George's Şapeli'ne geldi.

12.30: St George's Şapeli, yaklaşık 600 kişi aldı. Binlerce kişi ise Windsor kalesi dışında düğünü takip etmek için yerlerini aldı.