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    Mariano Rajoy (solda) ile Pedro Sanchez

    İspanya'da iktidar değişimi: Yolsuzluk skandalları Başbakan Rajoy'u götürdü

    © REUTERS / Juan Medina/File Photo
    Avrupa
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    İspanya'da anamuhalefetteki Sosyalist Parti (PSOE), iktidardaki Halk Partisi'nin (PP) yolsuzluklarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi verdi. PP hariç tüm partilerin destek açıklaması üzerine Başbakan Rajoy, yenilgiyi kabul etti. Ardından meclisteki oylamada güvensizlik kararı çıkmasıyla PSOE lideri Sanchez yeni başbakan oldu.

    Tutuklu Katalonya siyasileri için protesto
    © REUTERS / Albert Gea
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    Diktatör Francisco Franco'nun 1975'teki ölümünün ardından 1977'de demokrasiye geçen İspanya'da 41 yıldır ilk kez seçilmiş başbakan, parlamento tarafından görevden alındı. Bu duruma, iktidardaki sağcı-muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) yıllardır her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk skandalları yol açtı.

    350 milletvekili bulunan parlamentoda Rajoy hükümetine 169 güven, 180 güvensizlik oyu çıktı, biri de çekimser kaldı.

    YENİ BAŞBAKAN

    Güvensizlik önergesini veren Sosyalist Parti'nin (PSOE) 46 yaşındaki lideri Pedro Sanchez, İspanya'da iktidar boşluğu oluşmasını önlemeye yönelik yasa uyarınca başbakan pozisyonuna geldi.

    Sachez'in pazartesi yeni başbakan olarak resmen göreve başlaması, gelecek hafta kabinenin atanması bekleniyor. 

    'MEZAR YAZITINIZ'

    PP yetkililerinin ihale dağıttıkları şirketlerden rüşvet almaları skandalında bir dizi önemli ismin cezaevine girmesi üzerine güvensizlik önergesi veren Sanchez, parlamentoda tüm partilerin desteğini almasının ardından ''Sayın Rajoy böylesine tecrit edilmeniz, sizin siyasi sürenizin dolduğunu gösteren mezar yazıtıdır. Zamanınız doldu, artık istifa edin'' diye konuşmuştu.

    'ENKAZ DEVRALDIM, ESER BIRAKTIM'

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy
    © REUTERS / GERARD JULIEN
    İspanya tarihinde bir ilk: Başbakan Rajoy yolsuzluk davasında tanık olarak ifade verdi
    6 yıldır başbakan koltuğunda oturan ve 10 gün önce bütçenin meclisten geçmesinin ardından 2020'de bitecek görev süresini tamamlamayı öngören Rajoy da bugün oylamaya gidilmesi öncesi veda konuşması yaptı:

    ''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu, bundan daha büyük onur olamaz.''

    İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten ise gurur duyduğunu dile getirdi.

    Rajoy ''Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar'' dedi.

    PP'nin kamu ve devlet ihalelerini rüşvet karşılığı dağıtan şebeke kurması skandalında, mahkeme, pek çok işinsanının yanısıra partinin hazinedarını da hapse gönderdi. 24 Mayıs'ta PP'nin Mali İşler Başkanı Luis Barcenas, yolsuzluk ve kara para aklamadan 33 yıl hapse mahkum edildi.

    Madrid'deki İspanya parlamentosunda 84 sandalyesi bulunan PSOE'ye 67 sandalyesi olan radikal solcu parti Podemos'un verdiği desteği Katalan ve Bask milliyetçisi partilerin takip etmesi sayesinde yolsuzluklarının yanısıra pek çok baskıcı-muhafazakar icraatıyla da tartışılan Rajoy hükümeti düştü.

    Rajoy ise PP'de yolsuz kimseler bulunduğunu, ama partinin kendisinin yolsuz olmadığını savundu ve 'fırsatçılıkla' suçladığı Sanchez'in her halükarda seçimleri kazanamayacağını iddia etti.

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