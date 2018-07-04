AP'den Türkiye'deki Suriyeli öğrencilere 500 milyon euro yardım

AP'nin Romanyalı üyesi Siegfried Mureşan tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'de 300 binden fazla Suriyeli çocuğun eğitimine devam edilmesi için 5 bin öğretmenin maaşını karşılamak amacıyla 500 milyon euro mali yardım yapılmasını öngörüyor.
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Rapor, yapılan oylamada 70'e karşı 548 üyenin oyuyla kabul edildi. Oylamada 61 üye çekimser kaldı.
AB Konseyi, 2015'te kabul ettiği kararla, 2016-2017 yılları için 3 milyar euro mali destekte bulunacağını açıklamış, 14 Mart 2018'de bu rakamın 2018-2019 yılları için 3 milyar euro daha artırılması yönünde görüş bildirmişti.
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar euro, üye ülkelerden de 1 milyar euro sağlanacağı kaydedilmişti.
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