AP'den Türkiye'deki Suriyeli öğrencilere 500 milyon euro yardım

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 2015'te varılan anlaşma gereği Suriyeli öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanılmak üzere 500 milyon euroluk mali yardıma onay verdi. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, yardımla ilgili raporu görüşerek oyladı.

© AFP 2018 / Adem Altan Avrupa Parlamentosu: Türkiye, kötüden daha kötüye gidiyor

AP'nin Romanyalı üyesi Siegfried Mureşan tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'de 300 binden fazla Suriyeli çocuğun eğitimine devam edilmesi için 5 bin öğretmenin maaşını karşılamak amacıyla 500 milyon euro mali yardım yapılmasını öngörüyor.

Rapor, yapılan oylamada 70'e karşı 548 üyenin oyuyla kabul edildi. Oylamada 61 üye çekimser kaldı.

AB Konseyi, 2015'te kabul ettiği kararla, 2016-2017 yılları için 3 milyar euro mali destekte bulunacağını açıklamış, 14 Mart 2018'de bu rakamın 2018-2019 yılları için 3 milyar euro daha artırılması yönünde görüş bildirmişti.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar euro, üye ülkelerden de 1 milyar euro sağlanacağı kaydedilmişti.