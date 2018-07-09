İngiltere'de Brexit Bakanı Raab oldu

İngiltere Başbakanlığından yapılan duyuruda, İskan ve Planlama Bakanı olarak görev yapan Raab'ın, ülkenin AB'den ayrılık müzakerelerini yürütmekle görevli bakanlığa atandığı kaydedildi.
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Raab, 2016'daki referandum öncesinde ülkenin AB'den ayrılığı için sıkı kampanya çalışmasında bulunmuştu. Basında Raab, selefi Davis gibi "sert Brexitçi" olarak tanımlanıyor.
Oxford ve Cambridge üniversitelerinden mezun 2 çocuk babası Raab, 2010'da milletvekilliğine seçilmeden önce avukatlık yapıyordu. 44 yaşındaki bakan 2015 yılından bu yana Muhafazakar Parti iktidarlığındaki hükümetlerde çeşitli görevlerde bulundu.
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