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18:53 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018'de NATO zirvesinde Trump'ın ardından Macron basın toplantısı düzenledi.

    Macron'dan Trump'a yalanlama: Savunma harcamalarını 2024'te artıracağız

    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkma gibi tehditlerle diğer liderleri savunma harcamalarını hemen şimdi artırmaya ikna ettiği açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yalanlama geldi: GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcamayı 2024'te gerçekleştireceğiz.

    12 Temmuz 2018'de NATO zirvesinde Bolton'un eşlik ettiği Trump'ın basın toplantısı
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: NATO'dan çıkarız ama gerek yok
    ABD Başkanı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macron, ''Trump asla NATO'dan çıkmakla tehdit etmedi, ne özel görüşmelerde ne herkese açık görüşmelerde bir an bile böyle bir tehditte bulundu'' dedi.

    'ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİNDE NE YAZIYORSA, O'

    Trump'ın diğer liderlere GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini 2024'te değil de hemen gerçekleştirme talebini kabul ettirdiği açıklamasını yalanlayan Fransa Cumhurbaşkanı ''Dün çok ayrıntılı bir zirve sonuç bildirisi yayımladık. 2024'te yüzde 2 hedefini teyit ediyor. Hepsi bu'' diye konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'Trump’la görüşmelerimiz sosis gibi’: ABD ile Fransa arasındaki ilişkiler nasıl bozuldu?
    'İYİ FİKİR DEĞİL'

    Macron, Trump'ın talep ettiği gibi NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sinden 4'üne çıkarması hedefinin konulmasının 'iyi bir fikir olduğuna inanmadığını' da dile getirdi. 

    'SAYGILI' ATIŞMA

    Trump'ın zirve öncesinde ve sırasında başta Almanya olmak üzere NATO müttefiklerini eleştiren tweetleri ve açıklamaları hatırlatıldığında, Macron, zirvede görüşmelerin ölçülü ve saygılı ortamda gerçekleştiğini söyledi. ''Tartışmalar farklı bir tonda geçti, saygılıydı'' dedi.

    'ALMANYA İLE KADER ORTAĞIYIZ'

    Trump'lı NATO zirvesine gelişte Merkel
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
    Merkel'den Trump'a yanıt: Bağımsız karar veriyoruz
    Trump-Merkel gerilimine dair bazı yorumları okuduğunu belirten Macron, kendisinin de şahit olduğu ikili arasındaki diyaloğun saygı çerçevesinde gerçekleştiğinde ısrar etti. Trump'ın Merkel'e yönelik eleştirileriyle ilgili soru karşısında Almanya ile dayanışma içinde olduğu mesajını veren Fransa Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

    "Almanya ile ortak kaderimiz var. Komşuyuz. Avrupa'nın ve Euro Bölgesi'nin iki önemli ülkesiyiz. Almanya'nın yararına olmayan bir karar Fransa'nın yararına da olmaz.''

    'ALMANYA VAZGEÇİLMEZDİR'

    Almanya'nın yükümlülüklerini kendi ritmine göre hayata geçirdiğini ve sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getiren Macron, "Almanya vazgeçilmez ve stratejik bir ortak'' vurgusu yaptı.

    Etiketler:
    NATO, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Almanya, Brüksel, Fransa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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