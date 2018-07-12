Macron'dan Trump'a yalanlama: Savunma harcamalarını 2024'te artıracağız

'ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİNDE NE YAZIYORSA, O'
Trump'ın diğer liderlere GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini 2024'te değil de hemen gerçekleştirme talebini kabul ettirdiği açıklamasını yalanlayan Fransa Cumhurbaşkanı ''Dün çok ayrıntılı bir zirve sonuç bildirisi yayımladık. 2024'te yüzde 2 hedefini teyit ediyor. Hepsi bu'' diye konuştu.
Macron, Trump'ın talep ettiği gibi NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sinden 4'üne çıkarması hedefinin konulmasının 'iyi bir fikir olduğuna inanmadığını' da dile getirdi.
'SAYGILI' ATIŞMA
Trump'ın zirve öncesinde ve sırasında başta Almanya olmak üzere NATO müttefiklerini eleştiren tweetleri ve açıklamaları hatırlatıldığında, Macron, zirvede görüşmelerin ölçülü ve saygılı ortamda gerçekleştiğini söyledi. ''Tartışmalar farklı bir tonda geçti, saygılıydı'' dedi.
'ALMANYA İLE KADER ORTAĞIYIZ'
"Almanya ile ortak kaderimiz var. Komşuyuz. Avrupa'nın ve Euro Bölgesi'nin iki önemli ülkesiyiz. Almanya'nın yararına olmayan bir karar Fransa'nın yararına da olmaz.''
'ALMANYA VAZGEÇİLMEZDİR'
Almanya'nın yükümlülüklerini kendi ritmine göre hayata geçirdiğini ve sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getiren Macron, "Almanya vazgeçilmez ve stratejik bir ortak'' vurgusu yaptı.
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