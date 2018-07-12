Macron'dan Trump'a yalanlama: Savunma harcamalarını 2024'te artıracağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkma gibi tehditlerle diğer liderleri savunma harcamalarını hemen şimdi artırmaya ikna ettiği açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yalanlama geldi: GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcamayı 2024'te gerçekleştireceğiz.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: NATO'dan çıkarız ama gerek yok

ABD Başkanı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macron, ''Trump asla NATO'dan çıkmakla tehdit etmedi, ne özel görüşmelerde ne herkese açık görüşmelerde bir an bile böyle bir tehditte bulundu'' dedi.

'ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİNDE NE YAZIYORSA, O'

Trump'ın diğer liderlere GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini 2024'te değil de hemen gerçekleştirme talebini kabul ettirdiği açıklamasını yalanlayan Fransa Cumhurbaşkanı ''Dün çok ayrıntılı bir zirve sonuç bildirisi yayımladık. 2024'te yüzde 2 hedefini teyit ediyor. Hepsi bu'' diye konuştu.

© REUTERS / Kevin Lamarque 'Trump’la görüşmelerimiz sosis gibi’: ABD ile Fransa arasındaki ilişkiler nasıl bozuldu?

Macron, Trump'ın talep ettiği gibi NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sinden 4'üne çıkarması hedefinin konulmasının 'iyi bir fikir olduğuna inanmadığını' da dile getirdi.

'SAYGILI' ATIŞMA

Trump'ın zirve öncesinde ve sırasında başta Almanya olmak üzere NATO müttefiklerini eleştiren tweetleri ve açıklamaları hatırlatıldığında, Macron, zirvede görüşmelerin ölçülü ve saygılı ortamda gerçekleştiğini söyledi. ''Tartışmalar farklı bir tonda geçti, saygılıydı'' dedi.

'ALMANYA İLE KADER ORTAĞIYIZ'

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Trump-Merkel gerilimine dair bazı yorumları okuduğunu belirten Macron, kendisinin de şahit olduğu ikili arasındaki diyaloğun saygı çerçevesinde gerçekleştiğinde ısrar etti. Trump'ın Merkel'e yönelik eleştirileriyle ilgili soru karşısında Almanya ile dayanışma içinde olduğu mesajını veren Fransa Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Almanya ile ortak kaderimiz var. Komşuyuz. Avrupa'nın ve Euro Bölgesi'nin iki önemli ülkesiyiz. Almanya'nın yararına olmayan bir karar Fransa'nın yararına da olmaz.''

'ALMANYA VAZGEÇİLMEZDİR'

Almanya'nın yükümlülüklerini kendi ritmine göre hayata geçirdiğini ve sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getiren Macron, "Almanya vazgeçilmez ve stratejik bir ortak'' vurgusu yaptı.