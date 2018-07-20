Almanya'dan Zuckerberg'e soykırım tepkisi: Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı

© REUTERS / Dado Ruvic Zuckerberg ifade verdi, Facebook hisseleri son 2 yılın en kazançlı gününü yaşadı

Zuckerberg, teknoloji sitesi Recode'a verdiği mülakatta, Yahudi Soykırımı'nın inkâr edilmesini 'çok incitici' bulmasına rağmen 'Facebook'un insanların (bu yöndeki) görüşleri silmesi gerektiğini düşünmediğini' ifade etmişti.

Ancak Zuckerberg'in bu sözleri Alman hükümetinin tepkisine neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı. Kimse Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden birini savunmamalı. Tam aksine, Yahudi hayatını korumak için dünya çapında gereken her şey yapılmalı" dedi.

#Antisemitismus darf nirgendwo einen Raum haben.

Wer den Holocaust leugnet, den sollte niemand verteidigen. Im Gegenteil: Weltweit muss alles getan werden, um jüdisches Leben zu schützen.#Zuckerberg https://t.co/bTcH5WjQjN — Heiko Maas (@HeikoMaas) 19 Temmuz 2018

​Adalet Bakanı Katarina Barley de dün yaptığı açıklamada, "Antisemitizmin hiçbir şekilde yeri yok. Bu, Yahudilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları olduğu kadar Yahudi Soykırımı'nın inkârını da kapsıyor" dedi. Yahudi Soykırımı'nı inkâr etmenin Almanya'da cezalandırılabilir bir suç olduğunu hatırlatan Barley, bu suçu işleyenler hakkında kati surette soruşturma başlatıldığını ifade etti.

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook'un kullanıcılarıyla ilgili topladığı bilgilerin listesi yayınlandı

Eleştirilerin ardından Zuckerberg yorumlarını açıklığa kavuşturmak üzere söyleşiyi gerçekleştiren Kara Swisher'e bir e-posta gönderdi. E-postada, 'Kişisel olarak Yahudi Soykırımı'nın inkârını saldırgan bulduğunu' ve 'inkâr edenleri savunma gibi bir amacı olmadığını' ifade eden Zukerberg, "Eğer bir paylaşım, sınırı aşarak bir gruba karşı şiddet ya da nefret savunuculuğu yapıyorsa silinecektir" dedi.

Almanya'da yürürlükte bulunan kanuna göre, Yahudi Soykırımı'nı inkâr suç sayılıyor. Nefret mesajlarını kaldırmayan sosyal medya sitelerine, 50 milyon euroya varan cezaların kesilmesi söz konusu olabiliyor.