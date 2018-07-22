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00:12 23 Temmuz 2018
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    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken

    Macron'un 1 Mayıs'ta göstericileri darp eden yardımcısına soruşturma

    © REUTERS / Regis Duvignau
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısının gözaltı süresine uzatma
    Fransız basınında yer alan haberlere göre, bugün hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.  Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polisin hakkında da soruşturma açıldığı kaydedildi.

    MACRON AÇIKLAMA YAPMADI

    Cumhurbaşkanı Macron'un konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekti.

    Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, basına yaptığı açıklamada, hükümetin darp olayı nedeniyle Ulusal Meclisteki anayasa reformu çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmaların daha sakin koşullarda devam edeceğini ifade etmişti.

    ULUSAL MECLİS ÇALIŞMALARINA YARIN TEKRAR BAŞLAYACAK

    2017'deki kampanyası sırasında yaptığı bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Macron, güvenliğinden sorumlu olan Alexandre Benalla ile birlikteyken
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron’nun çevresinin en tartışmalı hareketleri: Polis kılığına girmek, sosyaliste kaskla vurmak ve taksi şoförünü ısırma
    Ulusal Meclis Başkanı François de Rugy ise yaptığı yazılı açıklamada, darp olayı sebebiyle huzursuzluğun bitmesi gerektiğini, bu yüzden Ulusal Meclisin çalışmalarına yarın yerel saatle saat 16.00'da tekrar başlayacağını açıklamıştı.

    Öte yandan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yarın Ulusal Mecliste konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

    'ZAMANINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMADI'

    Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

    Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.

    'POLİS KILIĞINA GİRDİ'

    Alexandre Benalla
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Macron'un polis kılığına giren güvenlik danışmanı 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülendi
    Le Monde gazetesi, Benalla'nın, birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris Savcılığı, perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

    Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti. Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.

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    Etiketler:
    Alexandre Benalla, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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