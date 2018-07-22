Macron'un 1 Mayıs'ta göstericileri darp eden yardımcısına soruşturma

MACRON AÇIKLAMA YAPMADI
Cumhurbaşkanı Macron'un konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekti.
Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, basına yaptığı açıklamada, hükümetin darp olayı nedeniyle Ulusal Meclisteki anayasa reformu çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmaların daha sakin koşullarda devam edeceğini ifade etmişti.
ULUSAL MECLİS ÇALIŞMALARINA YARIN TEKRAR BAŞLAYACAK
Öte yandan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yarın Ulusal Mecliste konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.
'ZAMANINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMADI'
Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.
Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.
'POLİS KILIĞINA GİRDİ'
Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti. Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.
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