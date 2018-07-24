Yunan gönüllü: Yanan insanların yüzleri hiçbir zaman hafızamdan silinmeyecek

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Yunanistan'daki orman yangınları felaketi 12

Makris, "Biz serseme dönmüştük. Bu tür durumlarda ne yapmamız, psikolojiyle nasıl baş etmemiz gerektiği bize öğretildi ama biz de insanız ve çok zorlanıyoruz. Öyle bir an oluyor ki, karşında yanan insanları görmeye dayanamıyorsun" diye konuştu.

Yunan gönüllü, "Bu, hafızadan silinmesi imkansız bir manzara. Ruhumuzun çok derinliklerine bıçakla kazındı" ifadelerini kullandı.

Rafina limanında gördüklerini aktaran Makris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oraya sürekli yaşlılar, solunum problemi olanlar, yaralılar ve maalesef çok sayıda ölüler getirildi. Yangın, yeşillik zengini olan bölgedeki plaj yönünde ilerliyordu, şiddetli rüzgar esiyordu, plajda bile sıcaklık aşırı yüksekti. İnsanlar ne olduğunu anlayamadı. Bunu tarif edemem. Onlar çok korkuyordu ve onların kurtarılması için neler yaptığını görünce şaşırmışlardı".

Mati bölgesinde, ‘kömüre dönüşmüş' 26 cesede ulaştıklarını söyleyen Makris, yangından kurtulmak için bir tavsiyede bulundu: "Biz yangının yaklaştığını görünce donup kalıyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Gelin kendi hayatımızı ve aile üyelerimizin hayatını kendimiz kurtaralım".