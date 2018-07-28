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15:23 28 Temmuz 2018
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    Yunanistan'daki yangın faciası

    Yunanistan'daki yangın faciası: Ölü sayısı 88'e yükseldi

    © REUTERS / ARIS ERDOGDU
    Avrupa
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    Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusundaki orman yangını faciasında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım da Yunanistan'a taziye mesajı gönderdi.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Eric Vidal
    Çipras, yangın felaketinin sorumluluğunu üstlendi
    Yunan yetkililer ülke tarihinin en ölümcül yangın felaketinde yaralanan, adı açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kadının hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece faciada ölü sayısı 88'e çıktı.

    Yunanistan Sağlık Bakanlığı da ağır yaralı 10'dan fazla kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu.

    Adli tıp görevlileri faciada ölenlerin bedenlerinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespitinde zorlanıyor.

    Faciada 3 çocuğunu ve çocuklarının büyükannesi ve büyükbabasını kaybeden bir ailenin tuttuğu özel dedektif ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada 9 yaşındaki ikizler Sophia ve Vassiliki'nin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. 

    Yunanistan'da kurtarılan kedi
    © AP Photo / Boris Pilipenko
    Yunanistan'da yangından kurtarılan kedi tedavi altına alındı
    Çocuklar Mati köyündeki bir villanın bahçesinde yanmış halde bulunan 26 kişi arasındaydı. Çocukalrın büyükaane ve büyükbabasına sarılmış halde bulunduğu belirtildi.

    Yunanaistan Başbakanı Aleksis Çipras dün bu trajedinin  'tüm siyasi sorumluluğunu' üzerine aldığını açıklamıştı.

    Hükümetin kundakçılık şüpheleri olduğunu açıklaması sonrası muhalefet ise hükümeti sorumluluk almamakla suçlamıştı.

    YILDIRIM'DAN TAZİYE MEKTUBU

    Yunanistan’nın Mati bölgesinde yangından zarar gören alanlara havadan bakış.
    © REUTERS / Antonis Nicolopoulos/Eurokinissi
    Yunanistan'daki yangına ilişkin 'kundaklamayı işaret eden ciddi bulgular' açıklaması
    TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'da meydana gelen yangına ilişkin, Türkiye'nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

    Meclis Başkanı Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

    Mektubunda, Atina'daki yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.Türkiye'nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosunun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

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    Etiketler:
    Taziye, Yangın, Binali Yıldırım, Yunanistan, Türkiye
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